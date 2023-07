La negociación para el gobierno de Cort no contempla, por ahora, que entre Vox

Las negociaciones que mantienen PP y Vox en el Ajuntament no están incluyendo, al menos hasta el momento, la entrada de los ultraconservadores en el equipo de gobierno municipal, según confirmaron ambas partes en los pasillos de Cort durante la celebración del pleno. La confirmación de la noticia sobre las conversaciones publicada el pasado miércoles por este diario, sin embargo, llegó con matices ya que mientras que el teniente de alcalde Javier Bonet aseguró que no se ha hablado de su entrada en el gobierno, el líder de Vox, Fulgencio Coll, señaló que «la puerta no está cerrada y dependerá de las condiciones».

La semana pasada los ultraconservadores bloquearon algunas propuestas presentadas en comisión por el Partido Popular argumentando falta de información pero ayer, durante el pleno, cambiaron el sentido del voto y sí las apoyaron. El propio Coll aseguró que la nueva postura de su formación responde a la necesidad de llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad municipal. «No queremos ser un obstáculo. Hay que ayudar al gobierno, y llegar a acuerdos, para dar el mejor servicio a los ciudadanos», remarcó. El general, en este sentido, reconoció que querían entrar en el organigrama de Cort «por respeto» a sus votantes y que sus peticiones «no eran extraordinarias» pero que el PP optó por gobernar en solitario y que, ahora, su intención «es poder trabajar juntos. No queremos ser un inconveniente para que se trabaje bien en Cort, entremos o no entremos», apuntó. Por ultimo Coll, que habló de acuerdos programáticos, aseguró que él, como líder de Vox en Palma, «no quiero sillones, quiero que la ciudad se gestione lo mejor posible». Por su parte, Bonet reconoció las negociaciones pero las enmarcó en los «acuerdos programáticos» y aseguró que, actualmente, «no se está manteniendo ninguna conversación» para que Vox entre en el gobierno municipal. El regidor de Turisme aseguró que el equipo de gobierno está negociando y reuniéndose con todos los grupos «para intentar llegar a acuerdos que beneficien a la ciudad» y señaló, en relación con los temas tratados ayer, que «nos hubiera encantado contar con el apoyo de los grupos de la izquierda en algunas cuestiones». El ‘popular’ aseguró que es «una evidencia» que Vox, con su cambio de voto, «ha desbloqueado una serie de acuerdos», como usar 26 millones de euros del remanente para pagar facturas pendientes, y apeló a la responsabilidad de los diferentes grupos políticos para garantizar la gobernabilidad en el Ajuntament. Bonet se refería, de esta forma, especialmente a los socialistas, con quienes, aseguró, «también hemos llegado a algún acuerdo para aprobar varios puntos del pleno». El apunte La oposición critica «la escenificación» del acuerdo tras el cambio del sentido del voto El cambio del sentido del voto de Vox de las comisiones al pleno descolocó a los partidos de la oposición que no dudaron en criticar «la escenificación» del futuro acuerdo entre ambas formaciones. Rosario Sánchez, del PSOE, aseguró que Vox «ha conseguido aplicar su programa» en Cort y habló de «perdida de derechos y libertades». Por su parte, la portavoz de Més, Neus Truyol, señaló que «los dos partidos son la cara de la misma moneda» y calificó de «preocupante» la situación.