Cuando las relaciones parecía que habían llegado a un punto muerto, las delegaciones del PP y Vox han retomado en secreto las conversaciones por el Ajuntament de Palma, que ahora gobiernan en minoría los ‘populares’. La intención es que las dos formaciones lleguen a acuerdos programáticos y tampoco se descarta que entren en el equipo de gobierno, con algunos concejales de la formación de Fulgencio Coll. Los encuentros continuarán dentro de la discreción total que los caracteriza, pero fuentes próximas a la negociación han informado que «las instrucciones llegadas desde Madrid» han sido de vital importancia para retomar el diálogo. De momento no se ha hablado «del reparto de sillas», pero desde Vox se tiene la percepción de que el actual consistorio del alcalde Jaime Martínez «tiene ya el barco muy lleno», en alusión a los cargos que ya han colocado y a los regidores, algunos de los cuales controlan más de un área.

En esta nueva fase de las negociaciones, el primer encuentro de los dos equipos «ha sido muy positivo» para ambas partes, según las mismas fuentes, que insisten en que «se ha hablado de acuerdos, no de entrar en el gobierno municipal». Asimismo, los futuros acuerdos pueden quedar supeditados a los resultados de las elecciones generales del 23-J, celebradas el pasado domingo y que han dejado un panorama diferente al de hace una semana. Fuentes cercanas a los negociadores de Vox insisten en que «queremos respeto para las más de 32.000 personas que nos votaron en las elecciones municipales del pasado 28-M en Palma y no podemos defraudarlas. No se trata de entrar a cualquier precio en el gobierno municipal de Jaime Martínez», señalaron.

En cualquier caso, fuentes del partido de Santiago Abascal reconocen que llegar a un acuerdo total con el PP para entrar en Cort a estas alturas, cuando la mayoría del equipo de gobierno ya está formado y cuando llevan trabajando varias semanas, «es muy difícil, a pesar de que las negociaciones de momento se están llevando a cabo en un tono cordial y con buena sintonía entre las partes».

Los encontronazos puntuales que ha habido hasta la fecha entre las dos formaciones en Cort parece ser que no han sentado demasiado bien en las sedes nacionales que, según las fuentes, han forzado que haya un acercamiento. Cabe recordar que, en las últimas semanas, Vox ha votado en varias ocasiones en el mismo sentido que los partidos del Pacte y que, al estar el gobierno del PP en minoría, han forzado la retirada de puntos en comisiones e, incluso, que se tuviera que aplazar el primer pleno de organización del Consistorio.

Desde el equipo de Jaime Martínez, por su parte, aseguran que el Partido Popular «está, desde el primer día de legislatura, hablando y negociando con todos los partidos con representación en el gobierno municipal para llegar a acuerdos puntuales». Los ‘populares’ aseguran, en este sentido, que su obligación es «alcanzan acuerdos. Vamos a tomar todas las medidas posibles que mejoren el estado del municipio y la calidad de vida de los palmesanos. Esto es a lo que nos comprometimos al entrar a gobernar y eso es lo que haremos».