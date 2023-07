El nuevo equipo de gobierno del Ajuntament de Palma ha tenido que ‘aparcar’ los cinco autobuses de hidrógeno que adquirió el Pacte porque, ante la dificultad para conseguir el combustible, no pueden circular por Palma, según confirmó el regidor de Mobilitat, Antoni Deudero. Cabe recordar que durante el pasado mes de marzo la que era presidenta de Govern, Francina Armengol, varios de sus consellers y el alcalde de Palma, José Hila, presentaron en un publicitado acto los vehículos que, dijeron, «revolucionarían el transporte público» y demostraban su apuesta por la movilidad sostenible.

Pero lo cierto es que, a día de hoy, los cinco vehículos permanecen en los garajes de la EMT porque la planta de Lloseta, que en principio tenía que suministrar el hidrógeno, aún no puede producirlo y el combustible se tiene que traer por barco. El principal problema, según destacó Deudero, es que los autobuses necesitan una presión de trabajo de 380 bares y las embarcaciones, por normativa, no pueden trasladar depósitos de hidrógeno con más de 200 bares. «Con esa presión el depósito de los vehículos solo se puede llenar en un 18 por ciento y, con esa carga, es imposible prestar el servicio». Además remarcó que la pila de combustible suministrada en cada bus «están contaminadas con refrigerante por lo que no sirven, no se pueden usar».

El regidor de Mobilitat calificó la compra de «despropósito y engaño» ya que adquirieron los cinco autobuses sin garantizar que tendrían combustible. Asimismo criticó que pagaran 4,8 millones de euros, casi un millón por cada uno, «cuando los de gas cuesta 280.000 euros. Con el gasto que han hecho se podrían haber comprado 15 autobuses de gas que ya estarían circulando».

Deudero remarcó que ya están trabajando para poder utilizar los buses «a medio plazo» y que «la mala gestión» del gobierno municipal progresista ha provocado que haya un déficit de vehículos que cubran el servicio por averías y falta de mantenimiento. Según afirmó el regidor en la época de verano «son necesarios 180 autobuses circulando y, ahora, según el día, sólo disponemos de una flota de entre 150 y 170 para garantizar las frecuencias necesarias».