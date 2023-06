Los restauradores de Llonja asociados a la CAEB exigen al Ajuntament de Palma que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y les permita ampliar el horario de sus terrazas hasta las 00.30 horas durante el fin de semana y las doce en los días laborables. Cabe recordar que los empresarios acudieron a los juzgados para recurrir el decreto municipal de abril de 2019 que reducía el horario de ocupación de la vía pública, obligándoles a recoger mesas y sillas a las 23.00 horas. Después de cuatro años de litigios y de un recurso contencioso administrativo el tribunal falló a favor de los restauradores y consideró «anulada» la normativa que limitaba su horario.

Sin embargo el Ajuntament de Palma no ha cumplido todavía la sentencia y, de momento, no ha derogado la normativa ni recuperado las jornadas ampliadas ya que, a través de sus servicios jurídicos, han presentado un recurso al auto judicial. Desde el Consistorio consideran que el tribunal no ha contestado a su escrito de apelación mientras que si lo ha hecho con las presentadas por los vecinos y, por tanto, han pedido al juez una aclaración de la sentencia.

Los restauradores consideran que esta maniobra jurídica de Cort «tiene como único objetivo dilatar la ejecución de la resolución» ya que el proceso puede durar meses y hablaron de «acoso» y de una gestión municipal sobre el tema «totalmente injustificada».

Indignación vecinal

La sentencia provocó la indignación de los vecinos que criticaron «la falta de voluntad política para garantizar el descanso» e, incluso, la federación de asociaciones vecinales había reclamado el recurso, ahora presentado, argumentando que la sentencia «no dice que no haya motivos para reducir el horario sino que el Ajuntament no ha presentado pruebas al respecto». Los afectados, asimismo, destacaban que la utilización de la vía pública como «espacio de negocio privado debe estar subordinada a los derechos fundamentales de los vecinos».

Mientras tanto, desde Cort aseguran que «vigilarán» que los establecimientos de la zona sigan manteniendo el horario limitado y recuerdan que el barrio está catalogado como Zona acústicamente Contaminada.