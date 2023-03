Los vecinos del edificio de Sa Nostra presentan una reclamación al Ajuntament por los daños del socavón

Los vecinos de la finca limítrofe al socavón, la antigua sede de Sa Nostra, han puesto una reclamación al Ajuntament para que se haga cargo de los daños provocados debido a las filtraciones en su garaje, según confirmó a este diario la administradora de la finca. Los vecinos, tal como ha publicado este diario, habían informado de las fugas a Emaya una semana antes del derrumbe y tuvieron que desalojar entre 15 y 20 coches de dos plantas subterráneas. La responsable de la comunidad agradeció el trabajo del personal de la empresa «que ha estado pendiente en todo momento» y apuntó que, la misma mañana del incidente, los técnicos de Emaya ya sospechaban que se trataba de una avería en una arteria principal de aguas y que habían decidido analizarla esa misma noche porque «si cortaban el suministro durante el día las restricciones afectarían a gran parte de Palma».

La administradora recordó que cuando se produjo el derrumbe la zona ya estaba acordonada y que está actuación «pudo evitar daños mayores». No obstante, y según su opinión, el incidente en una de la principales arterias del municipio no fue provocado por las fuertes lluvias de esos días ya que, asegura «cuando dimos el aviso a la empresa no llovía. Puede que la borrasca lo precipitara todo pero la avería venía de antes», asegura.

El alcalde de Palma, José Hila, se refirió a este tema durante la presentación de un autobús eléctrico de la EMT y aseguró que el Ajuntament está investigando el origen del incidente y que en sus dos legislaturas como edil se han destinado más de 80 millones de euros para sustituir una red de canalización de aguas «muy antigua». Hila señaló que, en estos temas, «el riesgo cero no existe» y remarcó que, una vez determinadas las causas, si el socavón ha afectado a infraestructuras o inmuebles privados Cort compensará a los perjudicados «como se ha hecho otras veces».

Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía, Jaime Martínez, exigió a Hila que aclare cuál ha sido la causa real del accidente ya que, en su opinión «hay discrepancias» entre la explicación oficial de equipo de gobierno, que aseguró que fue debido a la borrasca, y la versión de los vecinos. «Hay algo que no cuadra. ¿Ha vuelto Hila a mentir a los palmesanos?», inquirió. Asimismo comentó que su formación ha presentado una instancia al departamento de Patrimonio del Consell Insular para saber si el Ajuntament «ha seguido los tramites que corresponde con respecto al hallazgo de un trozo de muralla renacentista».