Los Castellers de Mallorca volvieron a Cort, su plaza para las grandes ocasiones, y tres años después de la última vez alzaron un 3de6 y un 4de6, este último inédito hasta ahora en lo que va de temporada. La XXII Diada de los castellers palmesanos, en la que tomaron parte también los Al·lots de Llevant (Manacor) se desarrolló en un ambiente festivo y con abundante asistencia de público en todo el recorrido de la cercavila, que arrancó en la plaza de España con las xeremies y los conjuntos de gralles i tabals. En la plaza Mayor de la capital balear las colles mallorquinas hicieron una parada y descargaron sendos pilars de quatre.

Minutos después de las 18.30 horas de este pasado sábado los castellers isleños hacían acto de presencia en Cort, y afanosamente se construyó la pinya del pilar al balcó, una ‘especialidad’ de los de la camisa burdeos en la cual la enxaneta es izada hasta la balconada para saludar a las autoridades, en este caso el regidor de Cultura i Benestar Social del Ajuntament de Palma, Antoni Noguera. La maniobra resultó muy aplaudida por el público asistente, en buena parte turistas sorprendidos por toparse de frente con una actividad tan particular como son los castellers, reconocidos por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En cuanto a las estructuras, los Castellers de Mallorca abordaron un primer intento de 3de6, que no prosperó y se desmontó sin mayores consecuencias. A la segunda fue la vencida, y los que visten el grana sumaron un segundo tres, que se añade al cosechado hace siete días en terreno de los Al·lots. Fue un castell renovado de los pies a la cabeza, algo que conllevó un lógico temblor, especialmente en la descarregada. Su consecución inspiró confianza a los integrantes de la colla, y el 4de6 apareció más aposentado ante los ojos de los asistentes, que aplaudieron con ganas su ejecución. Dos pilars de quatre simultáneos redondearon la mejor jornada de los castellers afincados en Palma en mucho tiempo.

El cap de colla de los Castellers de Mallorca, Enric de la Calle, ha valorado en relación a lo sucedido en la plaza de Cort de Palma que «hemos logrado los objetivos que nos habíamos propuesto para el día de hoy, completar dos castells de sis. Esto nos anima a seguir avanzando. Hoy hemos podido reunir un gran número de efectivos, lo que nos ha dado mucha confianza. Espero que sea el punto de inflexión y que los ensayos a partir de ahora sean más concurridos y así poder ir mejorando día a día».

Los Al·lots de Llevant, por su parte, plantearon una actuación más tranquila y bajaron una marcha con respecto a su día grande celebrado en Manacor la semana anterior, donde los de Sebastiana Bonet recuperaron los castells de set tras la pandemia de covid en Mallorca. La fiesta no acabó aquí, y Tambors per la Pau y Es Raiguer garantizaron un broche a la altura. Finalmente, los Castellers de Mallorca afrontan una última fecha este año en su calendario, motivo por el cual no cesan aun los ensayos. Concretamente será el próximo domingo 27 de noviembre, en Bunyola.