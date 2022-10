Open House abrirá este domingo más de 60 edificios y espacios al público

La segunda edición de Open House Palma, el festival de arquitectura para la ciudadanía, arranca este domingo. Del 17 al 23 de octubre se llevarán a cabo actividades gratuitas y se abrirá más de 60 edificios de la ciudad y ya está abierto el periodo de inscripción para las visitas guiadas a estos inmuebles y espacios, a los que se podrá acceder durante el fin de semana. El objetivo es alejarse de la Palma más turística y demostrar que el patrimonio arquitectónico está presente en todos los distritos de la ciudad.

La edición de este año, además, girará en torno al arquitecto mallorquín Josep Ferragut Pou, en honor al 110 aniversario de su nacimiento. Los ciudadanos podrán participar en multitud de actividades relacionadas con el arquitecto, como las Open Ferragut, que mostrará algunas de sus obras más emblemáticas o la reproducción del documental Ciudad de Mallorca en el Teatre municipal Mar i Terra (martes, 8 de octubre, a las 19.30 horas).

Desde casales con patios tradicionales hasta edificios vanguardistas, pasando por iconos modernistas o viviendas sociales, se podrán visitar durante el fin de semana del 22 y el 23 de octubre. La mayoría de los edificios son de acceso previo y no necesitan inscripción previa. Todas las visitas a los edificios son guiados por parte del equipo de voluntariado de Open House Palma, que han recibido formación previa. El año pasado, en su primera edición, se contabilizaron más de 10.000 visitas guiadas a edificios, pese a que aún había restricciones por la pandemia.

Entre los edificios que se pueden visitar esta edición están el Teatre Principal, la reforma del convento de Sant Francesc, el Parlament de les Illes Balears, Casa Plywood, el faro de Porto Pí, las viviendas sociales de la calle Salvador Espriu, el barrio de La Soledat, Can Oms, el Hospital Psiquiátrico, Can Bordoy, el Centro Oceanográfico, el Castillo Hotel Son Vida, el Hotel Araxa o Can Bordoy. Son algunos de los inmuebles que abrirán sus puertas a la ciudadanía de manera gratuita.

En cuanto a las actividades, habrá talleres infantiles que acercarán los conceptos de arquitectura y urbanismo a los más jóvenes de una manera lúdica y creativa. Así, se propone la construcción de una instalación con materiales reutilizados que transformará el espacio del patio de Can Balaguer. El taller, que está dirigido a niños de 6 a 12 años, se celebrará el domingo 16 de octubre.

Dentro de la categoría OpenCity se proponen espacios de reflexión y pensamiento para transformar la ciudad y se irán repartiendo por todos lo distritos de Palma. Así, el lunes, en el centro, se llevará a cabo el debate 'Espais per recuperar', un debate que arrancará desde las galerías de la Plaça Major y que hablará de la gentrificación, la turistificación, el comercio local y la necesidad de recuperar los espacios devorados por la mercantilización de los espacios públicos y privados del centro de la ciudad. La mesa redonda contará con Jaume Garau, secretario de alma XXI, Jordi Bayona, miembro de la Associació de Veïns Canamunt, y Lio Bechara, del Ateneu Popular l'Elèctrica. Tras la mesa redonda se llevará a cabo el espectáculo en la calle de la mano del colectivo GÜILIS, bajo el título Anaba amb bicicleta i em van dir terrorista.

El martes el debate se centrará en Platja de Palma y Sant Jordi, y bajo el título 'Espais de contrast', se hablará de la playa como recurso ambiental y paisajístico. La mesa redonda contará con la presencia del ecólogo Toni Martínez, los investigadores docentes Yolanda Romero y José María Romero, y el director general de Urbanisme del Ajuntament de Palma, Biel Horrach. Después se llevará a cabo una ruta exploratoria por la playa de Can Pere Antoni.

El miércoles, bajo el título 'Espais de trobada', se reflexionará en el distrito de Llevant sobre el modelo de ciudad que necesita Palma, a partir de la intervención en la calle Nuredduna. La mesa redonda contará con la presencia de Giuseppe Grezzi, regidor de Mobilitat Sostenible i Espai Públic del Ajuntament de Valencia, Joan Ferrer, diputado del Parlament y ex regidor de Mobilitat del Ajuntament de Palma, Toni Forteza, arquitecto y autor de la reforma de la calle Blanquerna, Àngels Fermoselle, vicepresidenta de ARCA, y Nael Falo, portavoz del colectivo Flipau amb Pere Garau. Después se celebrará una ruta por el barrio de Pere Farau de la mano de Arquitectives bajo el título Pere Garau amb ulls de dona.

En el distrito de Ponent se llevará a cabo el jueves de la semana que viene el debate 'Espais per conservar', que conversará sobre el pasado, presente y futuro del barrio de El Terreno. La mesa redonda contará con la presencia de Feliu Renom, ilustrador y autor del libro Dibuixant sobre El Terreno, el historiador Xavier Terrassa, el arquitecto Guillermo Reynés, coautor del proyecto de reconversión del entorno de la Plaza Gomila, y Joan Fortuny, arquitecto y autor del anteproyecto de conexión del barrio de El Terreno con el Passeig Marítim. Luego le seguirá una ruta de la mano de Toni Sorell, bajo el título Rotuïlla: Patrimonio gráfico en la Avinguda Joan Miró.

Por último, el viernes de la semana que viene se celebrará en el distrito Norte la mesa de debate Espais per habitar, que repiensa el modelo de vivienda del siglo XX a partir de la reintroducción de materiales tradicionales en las construcciones de hoy en día. La charla correrá a cargo de Lara Fuster, arquitecta e impulsora del uso de materiales naturales, y Joan Cantallops, arquitecto especializado en bioconstrucción. Tras la charla se llevará a cabo un taller en tapia a cargo de la arquitecta Àngels Castellarnau.

En el marco de Open House también se celebrarán rutas guiadas sobre un tema en concreto. Entre los diferentes temas que se tratarán está el urbanismo y la arquitectura en el litoral de la ciudad, la metamorfosis del torrente del Born, la Palma de José Ferragut, la Palma islámica, judía y cristiana por el centro histórico, la topografía de la Palma Romana o un recorrido por la vivienda obrera a principios del siglo XX.