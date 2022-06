El regidor de Promoció Econòmica, Rodrigo Romero, aseguró este martes que la firma que aparece en la nota de prensa contra Neus Truyol y que provocó la destitución fulminante de la regidora de Justícia Social, Sonia Vivas, no es suya y, aunque no quiso ahondar mucho más en la polémica, dio a entender que se había falsificado. Romero, que hizo estas declaraciones durante la presentación de los nuevos establecimientos emblemáticos de Palma, señaló que Podemos, partido al que pertenece, «ha comprobado el documento y ha dejado claro que no es mi firma y que no soy yo el que lo promueve».

Cabe recordar que la celebración de la Palma Pride Week, y las palabras de su organizadora, Kristin Hansen, provocaron durante unos días reacciones contrarias de diversas entidades del colectivo y de instituciones. Una de ellas fue un comunicado de Més per Palma en el que anunciaban que no acudirían a los actos programados al no estar de acuerdo con el planteamiento. Este comunicado fue inmediatamente respondido con otro, encabezado con el logotipo de Unidas Podemos, en el que acusaban a los ecosoberanistas de «ataque frontal», recordaban que Truyol está imputada «por un delito muy grave contra la salud pública» por los vertidos en la Bahía de Palma y aseguraban que está realizando «una gestión nefasta del PGOU privatizando su realización para delegar su responsabilidad como regidora». En un principio se anunció que este comunicado, desautorizado esa misma tarde por la formación morada, estaba suscrito tanto por Vivas como por Romero, pero el partido y también, al día siguiente, el alcalde, José Hila, achacaron la toda responsabilidad a la destituida y exculparon al responsable de Promoció. El comunicado solo viene con una firma que no se identifica y que, a pesar de lo que anunciaron, no corresponde a ninguno de los dos ediles y tampoco existe ningún documento que vincule la firma con Romero. Este quiso cerrar página y, según sus propias palabras, «mirar hacia el futuro». En este sentido aseguró que su intención «es seguir trabajando en positivo, y con normalidad, para la ciudad». Romero recordó que se posicionó en el pleno a favor de Truyol cuando fue imputada por los vertidos y defendió que no se le debe judicializar. «Yo no he pedido su dimisión y ahora lo que quiero es cerrar el tema y ser noticia por cosas buenas».