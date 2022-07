«No estoy de acuerdo con el cese de Romero, ha habido oportunismo»

Fabrizio di Giacomo, director general de Comerç del Ajuntament, presentó el pasado viernes su dimisión. El cese se hará efectivo el día 19 de julio, a su vuelta de las vacaciones.

Los motivos por los que presenta su dimisión se deben a que «no estoy de acuerdo con el cese de Rodrigo Romero, es injusto. Ha habido oportunismo por parte de nuestro propio partido (Podemos) y del PSOE». La destitución del ex regidor de Promoció Económica ha supuesto un terremoto en el Ajuntament y también en Unidas Podemos.

Di Giacomo reconoce su incomodidad con la situación vivida en las últimas semanas. «Le han cesado por un audio privado, donde lo que dice es verdad, aunque sea de forma poco elegante pero en un ámbito privado». Di Giacomo se refiere, entre otras cosas, a las críticas de Romero al Plan General y al enfrentamiento con Més por la Palma Pride Week.

También hace balance de su paso por la regiduría y advierte que «el sector comercial está contento con Romero y conmigo y a nivel personal nos lo han hecho llegar Afedeco y Pimeco». Pese a que estas patronales «han chocado mucho con el Gobierno municipal por temas de movilidad, están contentos porque se han sentido escuchados y les hemos apoyado».

El aún director general de Comerç asegura que también ha habido choques entre Romero y el Pacte «por las obras de reforma de la Plaça Espanya». Las obras tendrán una duración de 15 meses y empezarán en noviembre. «Por tanto, tendremos impracticable la plaza durante dos camapañas de Navidad, lo que afectará al mercadillo de Navidad que se instala allí y habrá problemas para llegar hasta los comercios del centro».

«Romero proponía que las obras comenzasen después de Navidad pero desde Infraestructures nos contestaron que habría problemas por la escalada de precios de los materiales de construcción», añadió Di Giacomo. Después de vivir «episodios incómodos en el Gobierno municipal», Di Giacomo señala que «hemos intentado llevarlos en privado para dar imagen de unidad. Con el partido ha pasado más o menos lo mismo. En privado, Romero decía lo que no le parecía justo».

La llegada de los nuevos regidores de Podemos al Ajuntament no ha supuesto para Di Giacomo un motivo para su marcha. «Mi relación no es mala» con Claudia Costa y Jordi Vilà. «Yo podría quedarme y funcionar como hasta ahora. No hay nada que obligue a lo contrario, pero es muy incómodo tras el cese de Romero y antes también lo era». En cuanto al polémico comunicado de Sonia Vivas que desató la crisis en el Ajuntament, Di Giacomo explica que «está claro que utiliza el lenguaje de Sonia, que además confunde el partido con el grupo municipal de Podemos. Es 100 % Sonia y Romero intentó que no se publicara. Él decía que estaba de acuerdo con algunas cosas, estaba enfadado por la provocación de Més. Pero le ha perjudicado estar cerca de Vivas». En su opinión, Vivas «nunca debió estar en la lista. Es un error del partido que entrara en la lista y se la pusiera en los puestos de salida» y explica que fue colocada por «la dirección autonómica de Podemos de entonces».

Soledad

Di Giacomo advirtió, por último, que «Romero estuvo años controlando a Vivas para calmarla y frenarla. De hecho, comenzaron la legislatura muy enfrentados». Confirma que, junto con Rodrigo Romero, «nos hemos sentido solos, tanto con respecto a Alcaldía, por falta de personal, como del Podemos».