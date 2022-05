Un grupo de cerca de cuarenta autocaravanistas se manifestarán mañana sábado en Palma en demanda de áreas para pernoctar y acampar con todos los servicios necesarios. Entre las demandas de los defensores de este turismo itinerante destaca la reclamación del derecho a poder aparcar y pernoctar como cualquier otro turismo, así como la eliminación de las restricciones puestas actualmente a este tipo de vehículos.

«Reclamamos a los ayuntamientos áreas para nosotros, así como zonas para el vaciado de aguas sucias y el llenado de aguas limpias. Queremos que los municipios nos tengan en cuenta», explica Francisco Javier Fuster, uno de los convocantes de la protesta. En este sentido, Fuster explica que en Mallorca solo existen dos puntos para este vaciado y llenado de aguas, uno en Son Servera, que es una gasolinera, y otro en el Polígono de San Castelló, que es un punto verde.

Autocaravanistas comiendo.

También reclaman la posibilidad de la creación de campings para este sector, que actualmente no existen en Mallorca y cuyas licencias están limitadas por una ley de 2012. Estos autocaravanistas reclaman que se les acepte como «un nuevo tipo de turismo familiar» que, además, «dejamos dinero puesto que consumimos en el pequeño comercio, en los restaurantes, en las gasolineras, etcétera». «Nosotros –insiste Fuster– no vivimos en los vehículos, solo los utilizamos para el turismo y salimos casi todos los fines de semana con familias y amigos y, claro, como no tenemos nuestro espacio lo compartimos con el turismo y a veces hay quejas».

Autocaravanas en Ciutat Jardí.

Los caravanistas lamentan que «en cualquier rincón de España, por pequeño que sea, siempre hay áreas de servicio para ellos, pero no en las Islas». La manifestación de mañana se realiza al margen de las asociaciones de autocaravanistas que existen en las Islas. Desde estas entidades se ha anunciado que no se respalda la protesta porque, entre otros argumentos, se considera que es importante agotar primero todas las vías de diálogo abiertas. Pero, los particulares que han organizado el acto reivindicativo consideran que «llevamos 20 años en esta vía de diálogo y no se ha conseguido nada, por lo que consideramos que ya está agotada».