Desde marzo el Ajuntament de Palma ha precintado 11 equipos musicales de locales, «la mayoría de ellos en Santa Catalina», dijo este martes la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover, que advirtió que el último precinto se llevó a cabo este pasado domingo. La modificación de la normativa municipal permite ahora a la Policía Local precintar equipos de música que superen los 85 decibelios.

Por otro lado, también se han levantado veinte actas por incumplimiento de los niveles de ruido que, aunque no llegaron a los 85 decibelios, han supuesto multas de a partir de 12.000 euros. «La mayoría de estas actas también se abrieron en Santa Catalina», explicó la regidora. «Desde el Ajuntament y la PolicíaLocal tenemos muy presente a la barriada de Santa Catalina, donde hay un incremento de actividad y de ocio y por eso forma parte de todos los operativos reforzados que hacemos», dijo Adrover. El pasado lunes se puso en marcha la campaña de refuerzo de verano y laPolicía Local, «no se centra solo en la Platja dePalma sino también en Santa Catalina, Passeig Marítim y polígonos donde se concentran personas para hacer botellón», informó Adrover.

La regidora dijo que «Santa Catalina es uno de los ejes principales sobre los que actúa la Policía Local de Palma. Se trabaja a nivel preventivo e informando a los establecimientos sobre cuál es la normativa que tiene que cumplir, pero se hace a nivel operativo y ejecutivo». A raíz de las quejas de los vecinos de Santa Catalina por el ruido de este último fin de semana, Adrover advirtió que también se llevan a cabo controles de actividad en la vía pública, para lo que cuentan con refuerzos de la plantilla de laPolicía Local además de la colaboración de la seguridad privada.

«El foco se tiene puesto en Santa Catalina. El turismo de excesos no es bienvenido a esta ciudad, igual que no son bienvenidas las conductas incívicas. Queremos que los vecinos puedan descansar, pero es verdad que Palma ha reactivado su actividad, con mucha oferta de ocio. Y a veces los equilibrios son difíciles de sobrellevar. Pero el Ajuntament está aquí para que se consiga», destacó la edil. Por su parte, Victoria González, presidenta de la Asociación de Restauración de Santa Catalina, explicó que «estamos volviendo a la normalidad. Durante la pandemia hubo más silencio del acostumbrado pero no se puede pedir silencio cuando se vive en una zona turística y peatonal». González dijo que «se cumple la normativa y hay muchos límites. Aún no ha venido el auge de la temporada aunque este fin de semana hubo despedidas de soltero». En el barrio se concentran más de un centenar de locales.