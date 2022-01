Vecinos de Nicolau de Pacs, indignados por el desvío de buses de Nuredduna

Los vecinos de la calle Nicolau de Pacs advierten que sufren los daños colaterales del cierre de la calle Nuredduna, que ha desviado parte del tráfico hacia sus casas. «Ahora pasan más de un centenar de autobuses por debajo de mi casa». Quien habla es Margarita Galmés, vecina de la calleNicolau de Pacs, haciendo esquina con la calle Aragó. Afirma que se siente perjudicada por las obras de peatonalización de la calle Nuredduna. Las consecuencias, según esta residente, son más tráfico privado y de autobuses de la EMT por esta misma calle, lo que provoca más ruido y polución. Galmés explicó que si antes del cierre de Nuredduna pasaban solo dos líneas de autobús por la vía, ahora son cinco y ha llegado a contabilizar «el paso de más de diez buses cada media hora. Algunos a las seis de la mañana y otros de madrugada».

No es la única que muestra su indignación. De hecho, un grupo de vecinos de esta calle y adyacentes se están organizando para hablar con el Ajuntament. Dolores Montilla es una de las impulsoras de esta iniciativa y denunció que «aquí los vecinos están empezando a sufrir trastornos motivados por este ruido excesivo. El tráfico por supuesto que tiene que pasar por alguna parte, pero no todo por nuestra calle. También somos palmesanos y también queremos vivir en una ciudad amable y sostenible». La representante de los vecinos recordó que el área deMobilitat «ya preveía que con el cierre del túnel se iba a incrementar el tráfico en Aragó y en Nicolau de Pacs en un 60 por ciento». Montilla aseguró que «nos ha tocado el premio gordo. Me pregunto si alguien consideró la contaminación medioambiental y acústica que provocaban en Aragó y Nicolau de Pacs con este proyecto de Nuredduna».

Tránsito

Por su parte, Àngels Fermoselle, representante de la plataforma ‘Pere Garau, molt més queNuredduna’ recordó que «Nicolau de Pacs es una calle paralela a las Avingudes y ya antes llevaba mucho tránsito. La gente está hasta arriba». Estimó que el desvío de los buses deNuredduna supondrá «un recorrido extra de 50.000 kilómetros al año».