El Ajuntament de Palma no pondrá en marcha medidas de restricción del tráfico en Santa Catalina, como contempla el Plan Especial de Protección de este barrio, hasta que esté construido el aparcamiento de la plaza Progreso. Del mismo modo tampoco entrará en vigor la ampliación de Acire de Sant Jaume hasta que se llegue a un consenso con los empresarios, comerciantes y vecinos de la zona.

Estas fueron las principales conclusiones de la reunión mantenida este miércoles por dos representantes de la plataforma Recuperem Palma -Bartomeu Servera, presidente de la asociación de distribuidores ADED, y Olivia Barceló, en nombre de los comerciantes de la calle Bonaire- y el alcalde de Palma, José Hila. El primer edil estuvo acompañado por los regidores de Mobilitat, Francesc Dalmau, y de Model de Ciutat, Neus Truyol, así como por el director general de Comerç, Fabrizio di Giacomo.

Servera reconoció a la salida que «estamos satisfecho» puesto que «se ha decidido que en vez de tratar todos los puntos conflictivos en conjunto se va a comenzar la negociación punto por punto». «Entendemos que hay voluntad de diálogo por parte del Consistorio y por eso ahora trasladaremos el resultado de la reunión -que duró una hora- a los integrantes de la plataforma y si les parece bien esperaremos a que se nos convoque para empezar a negociar», declaró Servera.

Montaje de la Calle La Fàbrica en el barrio de Santa Catalina.

En tanto se mantengan las próximas reuniones entre las dos partes el equipo de Gobierno de Palma se compromete a no poner en marcha nuevas medidas, admitió Dalmau. Algunas eran inminentes, como la ampliación del Acire de Sant Jaume, y otras están supeditadas al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), como la zona de bajas emisiones, por lo que su implantación está prevista para más adelante. No obstante, el concejal de Mobilitat volvió a dejar claro, como en anteriores ocasiones, que no se renuncia a la puesta en marcha de ninguna de estas medidas.

El regidor informó también de que se había acordado con la plataforma poner en marcha campañas de sensibilización para que los conductores respeten las zonas de carga y descarga y que se ve con buenos ojos ofrecer a los comerciantes de las zonas afectadas bonificaciones en los aparcamientos públicos de la SMAP para sus clientes.

La de este miércoles fue la cuarta reunión que se celebraba entre la plataforma de empresarios comerciantes y vecinos contrarios a las medidas de restricción del tráfico del Ajuntament, desde la primera celebrada el pasado 10 de noviembre en la que se acordó crear una comisión para estudiar medidas compensatorias de cara a la puesta en marcha sobre todo de ampliación del Acire de Sant Jaume y de la zona de bajas emisiones, que supondrá la prohibición de aparcar de Avenidas para dentro para los no residentes.

Desde el Consistorio palmesano se había informado de que en las anteriores reuniones la plataforma no había puesto sobre la mesa ningún tipo de petición concreta más allá de la renuncia por parte de Cort a implantar la zona de bajas emisiones o la ampliación del Acire de sant Jaume, y del replanteamiento de todos los acires de la ciudad.