Hila sigue adelante con el plan ‘Palma camina’ pero escuchará a los afectados

El Ajuntament de Palma creará una comisión de diálogo con la plataforma Recuperem Palma, integrada por empresarios y vecinos, para debatir las distintas medidas de regulación de la movilidad que incluye el controvertido plan ‘Palma camina’. En tanto se celebran estas reuniones el Consistorio no pondrá en marcha ninguna de estas medidas, como la ampliación del Acire de Sant Jaume, cuya aplicación era inminente. Este fue el resultado de la reunión mantenida ayer en Cort entre miembros de la plataforma y el alcalde de Palma, José Hila, que estuvo acompañado por varios de sus concejales.

A la salida de la reunión, Bartomeu Servera, portavoz de la plataforma, informó del compromiso adquirido por el primer edil y anunció que, en respuesta, «nosotros bajaremos el enfrentamiento y renunciamos a tomar nuevas medidas legales, por el momento, a la espera de estas conversaciones». Servera dijo que no se había fijado una fecha para la primera reunión pero aseguró que «esperamos que sea muy pronto, entendemos que cuando uno dice cuanto antes se refiere a la semana que viene».

Minutos después, el alcalde declaró que «en esta reunión yo no he dicho que vaya a paralizar ni dejar de hacer nada de lo que vamos a hacer, solo me he comprometido a sentarme con ellos a hablar ya mismo para llegar a acuerdos, si es posible». «Si ellos consideran que las medidas previstas les perjudican vamos a ver en qué y cómo lo podemos cambiar o compensar», declaró. Hila insistió en que «estas medidas son buenas para la ciudad» y dejó claro que «el Ajuntament no va a renunciar a sus planes».

Recordó que la mayor parte de las medidas del plan ‘Palma camina’ están previstas para el año que viene, «por lo que hay tiempo de hablar antes de que se pongan en marcha». Pero en relación a la ampliación del Acire Sant Jaume, que es la medida más inminente, aseguró que «sigue su curso, porque cuando uno se sienta a negociar lo que no puede pedirle a la otra parte es que renuncie a sus propuestas». El concejal de Mobilitat, Francesc Dalmau, fue algo más explícito al afirmar que en tanto no se forme la comisión y se reúna no está previsto que entre en vigor este nuevo Acire. La también portavoz de la plataforma Jero Mayans explicó que «no estamos en contra del contenido del ‘Palma camina’, sino de que no se haya tenido en cuenta al ciudadano».