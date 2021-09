Más de 26.500 conductores han conmutado una multa de tráfico por formación

Hasta 26.572 personas han asistido a un curso de formación para conmutar una multa de tráfico desde que en el año 2000 se empezara a ofrecer esta posibilidad en Palma por parte de la Escola Municipal de Formació de la Policía Local.

El año pasado la cifra fue más la más baja de la serie, con solo 413 asistentes a los cursos, debido al confinamiento por la pandemia, a la reducción de la movilidad en la ciudad y a la nula o escasa presencia de vehículos de alquiler. Todo junto provocó que se redujeran las infracciones y los accidentes de tráfico.

Entre los meses de enero y julio de este 2021 han sido 174 los asistentes, mientras que en 2019 los alumnos fueron 741, una cifra que de nuevo es inferior a la registrada en la última década cuando el número de personas que conmutaban sus multas rondaba las 1.500 o 2.000 al año.

La infracción de tráfico más usual en las aulas de esta Escola de Formació es la de utilizar el móvil durante la conducción. Desde la escuela se aclara que utilizar el móvil mientras se está parado en un semáforo en rojo está prohibido, pues no se trata de una situación de parada o estacionamiento y, por tanto, se puede ser sancionado por ello.

También son muy frecuentes la condonación de multas por el estacionamiento prohibido en varias modalidades, tanto en doble fila como en espacio reservado a carga y descarga, sobre la acera, etcétera.

Por edades de los asistentes la franja de los 31 a 40 años es la que más participación tiene, muy cerca de la franja de 41 a 50 años.

En cuanto a los sexos, la distribución, por ejemplo, este año es de un 42,53 % de mujeres y un 57,47 % de hombres, explica Macià Ensenyat, jefe de servicio de la Escola Municipal de Formació.

Ensenyat recuerda que fue a partir de un decreto de Alcaldía por el que se empezó a dar al ciudadano esta alternativa para no pagar la multa de circulación o de aparcamiento, a fin de realizar al mismo tiempo una labor de concienciación y reflexión.

No obstante, esta opción no es aplicable a todas las infracciones. Tan solo pueden ser conmutadas aquellas multas que no son muy graves y no llevan aparejada la retirada del carnet de conducir.

Medio Ambiente

Además, la Escola Municipal de Formació también imparte sesiones para conmutar multas relacionadas con el medio ambiente, algo posible desde el año 2013.

En 2020 un total de 78 personas realizaron el curso de condonación de multas por infracciones de la Ordenanza de Medio Ambiente. Hasta 48 de estas personas fueron denunciadas por infracciones relacionadas con animales de compañía, mayoritariamente por no llevar al animal sujeto con una correa. Otras 25 fueron multadas por ruidos y cinco de ellas por infracciones diversas, como depositar basura fuera del horario establecido o en un lugar no permitido.

Entre los meses de enero y julio de 2021 han realizado el curso 61 personas, 13 por infracciones al medio ambiente y 48 por infracciones relacionadas con animales de compañía.

Incluir sanciones por la conducción de patinetes

El decreto que regula las sanciones que pueden ser conmutadas está pendiente de ser revisado y actualizado. Así, por ejemplo, deberá contemplar qué infracciones relacionadas con los patinetes elétricos podrán ser condonadas. Además, desde la escuela se reclama que se excluyan de esta opción las sanciones por el aparcamiento en reserva de estacionamiento para minusválidos por el alto nivel de incivismo que implican.