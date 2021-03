Los mayoristas de Mercapalma sacan sus camiones a la calle

Las empresas mayoristas de Mercapalma sacan este miércoles sus camiones a la carretera en protesta por la falta de respuesta de la empresa (participada por Cort y Mercasa) ante la demanda de ayudas que realizan desde hace cerca de un año para paliar las pérdidas de ingresos y ventas provocadas por la pandemia.

La convocatoria tendrá lugar de 7.30 a 8.30 horas, momento en que las empresas sacarán dos vehículos cada una a la calle para realizar un recorrido con salida desde Mercapalma. Esta misma protesta se celebrará, a partir a hora, cada jueves «hasta que la dirección de Mercapalma nos dé respuesta y solución a lo que pedimos», advirtieron desde la Associació Patronal de Majoristes de Mercapalma.

Las empresas piden una rebaja del 50 % en el alquiler de las naves con efectos retroactivos al inicio del estado de alarma y la supresión de la tasa de entrada y salida de vehículos.

El alcalde de Palma, José Hila, insistió en que «creo que se llegará a un consenso», pero añadió que «éste no siempre se consigue el primer día de negociación».

El concejal de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, informó que «todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer, por lo que una vez que las empresas certifiquen que cumplen los requisitos de unas pérdidas de, al menos, el 50 % se le concederá la reducción del alquiler, pero no con efecto retroactivo, pues no lo permite el decreto estatal». La rebaja sería por unos ocho meses «que sería equivalente a hacerlo retroactivo». Tampoco hay problema en rebajar la tasa de entrada y salida de vehículos, añadió el edil, quien consideró, no obstante, que «lo importante son las ayudas del Estado».

Pero la presidenta de la patronal, Marga Vanrell, lamentó que en la reunión de tres horas que mantuvieron el lunes nada de esto se les comunicó, «solo que tenemos que pedir ayudas al Govern y al Consell y que ellos nos acompañaran en esta negociación».