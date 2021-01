Sonia Vivas carga contra el «discurso ultra» tras el ataque machista con ácido

La regidora de Justicia Social y Feminismo del Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, se ha pronunciado tras el brutal ataque con ácido contra dos mujeres sucedido en las últimas horas en una localidad de Málaga. La edil palmesana, que en ocasiones recibe numerosas críticas por sus comentarios en las redes sociales, realizó un tuit poco después de conocerse el ataque machista. En él ponía el foco en que el discurso de los negacionistas de la violencia de género fortalece este fenómeno, que se cobra vidas y trunca otras cada semana, sin remedio, en nuestro país.

Hoy dos chicas de 26 años viajaban en un coche. Al lado se paró otro con un tipo dentro. Bajó la ventanilla y les tiró ácido a ambas. Están graves en un hospital de Sevilla. La violencia machista se hace fuerte cuando el discurso ultra niega que la padecemos. ? Vivas (@SoniaVivasRive3) January 12, 2021

Este miércoles, horas después del primer comentario, la regidora palmesana ha realizado un hilo en miniatura en el que caracteriza a los hombres que atacan con ácido a las mujeres, un tipo específico y brutal de violencia machista estudiado y bien conocido por los especialistas en esta lacra social.

Según Vivas, «el agresor actúa así ante un rechazo por parte de la mujer o por no haber sido aceptadas sus insinuaciones sexuales». «Es un castigo a un NO. Un ataque a un NO», ha enfatizado.

Los ataques con ácido a mujeres,buscan desfigurar permanentemente a la víctima,causarle daños físicos y psicológicos terribles,condenarla al obstracismo y borrarla. Lo comenten hombres que fueron rechazados o ignorados por la víctima.Que no soportan un NO ? Vivas (@SoniaVivasRive3) January 13, 2021

El agresor actúa así ante un rechazado por parte de la mujer o por no haber sido aceptadas sus insinuaciones sexuales.Buscan reprenderla y castigarla.A veces, escudándose en acusaciones de supuestas infidelidades o comportamientos para ellos indecorosos. ? Vivas (@SoniaVivasRive3) January 13, 2021