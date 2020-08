Més se queda solo ante su propuesta de que Palma abandone la FEMP

Ni los socios del Pacte ni la oposición apoyarán la propuesta que Més presentará al pleno de septiembre para que Palma abandone la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el acuerdo alcanzado por este organismo con el Gobierno para que los ayuntamientos pongan a disposición del Ejecutivo central sus remanentes de tesorería y a cambio vayan percibiendo de manera proporcional un ingreso no financiero entre 2020 y 2021.

El acuerdo, que aún debe ser convalidado en el Congreso, no gusta a ninguno de los grupos de Palma pero solo los econacionalistas han decidido pedir la salida de esta entidad, como ya ha hecho Deià, primer municipio en abandonar la FEMP.

Alcalde

El real decreto que articula este acuerdo da potestad a los alcaldes para firmar antes del 15 de septiembre la adhesión al mismo incluso por encima de su equipo de gobierno. Al respecto, fuentes de Alcaldía tan solo avanzan que «es un tema que se está analizando aún». La semana que viene hay prevista una Junta de Gobierno extraordinaria en la que se espera que el Pacte debata su postura ante este acuerdo.

PSOE

El portavoz del grupo socialista, Francisco Ducrós, admite que no sabe lo que hará el alcalde, pero deja claro que «no nos planteamos salir de la FEMP, porque los ayuntamientos necesitan este tipo de organismos para unir sus fuerzas y defender los intereses del municipalismo. Plantearse salir por un acuerdo que no te gusta es como matar moscas a cañonazos». «Aunque el acuerdo no es lo que se había reclamado sí es un avance con respecto a lo que había antes», considera.

Podemos

El grupo municipal de Podemos tampoco secundará la propuesta de Més porque «hay que estar en estos espacios, si no estás no puedes luchar por el municipalismo», explica el portavoz, Rodrigo Romero. Los podemitas no apoyan el acuerdo, «pero aún así no compartimos la propuesta de abandonar el organismo».

PP

El principal partido de la oposición rechaza igualmente la moción de Més. La portavoz, Mercedes Celeste, declara que «estamos enfadados por el acuerdo, pero antes de decir nos vamos lo que hay que hacer es exigir que se rectifique y que este organismo vuelva a representar al municipalismo con independencia de colores políticos. Si no se corrige entonces nos iremos todos porque no tendrá ningún sentido». Celeste considera que «el Partido Socialista se ha quedado solo en este tema y esto es muy grave».

Ciudadanos

Cs no está de acuerdo con la salida de la FEMP. Aún así, la portavoz del grupo municipal, Eva Pomar, asevera que «rechazamos el acuerdo de apropiarse de los ahorros de los vecinos. Es una propuesta-trampa que demuestra la nula disposición y el absoluto desconocimiento del Gobierno de la realidad que sufren los ayuntamientos». Cs exige una rectificación y manifiesta su «incredulidad ante los socios del Pacte, que han presentado propuestas conjuntas al pleno sobre los remanentes y ahora muestran con impostura su desacuerdo».

Vox

El grupo municipal de Vox considera que la propuesta de Més «es demasiado extrema». Fulgencio Coll declara que «Palma no puede tomar decisiones relevantes en función de un hecho puntual». La formación exige que se corrija el acuerdo, «no se debe penalizar a los ayuntamientos para dar dinero a un Gobierno fracasado e incompetente».

Més

Por último, el concejal y coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, confirma que el grupo municipal sigue adelante con la proposición que presentará al pleno «porque la FEMP no ha mirado por los intereses de los ayuntamientos y es algo muy grave. Nuestro marco de actuación es la FELIB, a la que damos la enhorabuena por el trabajo realizado». Noguera afirma que «Palma será una de las ciudades con más dificultades en esta crisis por su dependencia con el turismo y todo el remanente ha de ir destinado a los ciudadanos».