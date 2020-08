Cort achaca a la SGAE el retraso de los pagos de derechos

«Tenemos problemas para pagar a la SGAE. La demanda que ha interpuesto contra el Ajuntament por retraso en los pagos de derechos de autor se debe a que son ellos los que no cobran a tiempo la factura», señala Francesca Niell, delegada de Cultura del Ajuntament de Palma.

La SGAE ha demandado al Consistorio por el retraso del pago de derechos de autor en actos públicos. Desde Cort advierten que estos retrasos en la gestión de las facturas supone que el Consistorio «tenga que llevar al pleno un reconocimiento de deuda del año anterior. Cada año nos pasa igual pero es que nos ponen problemas para pagarles», advierte Niell.

Según el área de Cultura, en 2019 se pagaron a la SGAE 8.186 euros por derechos de autor, mientras que este año ya han abonado 6.826,93 euros «al asumir pagos de 2019 porque la SGAE no había enviado la factura», señala la delegada de Cultura.

Niell insiste en que «pagamos todo lo que nos facturan y tenemos muy presentes los derechos de autor». Aún así, advierten a la SGAE que «si no facturan lo que toca, no pagaremos cuando toca».

Estos pagos de derechos de euros también afectan al área de Participació Ciutadana.