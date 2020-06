Casi un centenar de coches abandonados se acumulan en cuatro calles de La Soledat

Casi un centenar de coches abandonados se acumulan en apenas cuatro calles de La Soledat. Esta es la denuncia que realiza un vecino de esta barriada palmesana, que hace ya cerca de un año la hizo constar en la Policía Local sin que hasta la fecha se haya retirado ni uno solo vehículo.

Asegura esta persona, que prefiere no dar su nombre por temor a represalias, que ha denunciado más de 80 coches abandonados solo en las calles más cercanas a su vivienda. «Lo he denunciado a través del 010, enviando correos a la policía y llamando a todas partes, pero no ha servido de nada», lamenta.

La respuesta de la policía ha sido que Cort no permite actualmente retiradas «que no sean urgentes/peligrosas» y mientras, censura este vecino, «los ciudadanos no tenemos dónde aparcar y damos vueltas como locos, con lo que eso conlleva además en contaminación». «De unos 300 coches que hay aparcados alrededor de mi casa, cerca de 100 están abandonados», insiste.

Lamenta que el Consistorio «lo permita y se lave las manos bajo el argumento de que no tiene dónde llevar los coches» puesto que, como se recordará, el depósito de Son Toells está cerrado provisionalmente hasta que se realicen las obras de adecuación que le permitan cumplir con la actual legislación.

Por su parte, desde la Policía Local de Palma se confirma que, efectivamente, en estos momentos no se están recogiendo vehículos abandonados en la vía pública que no sean considerados un residuo peligroso.

Proceso pionero

Aunque se anuncia que «se está ultimando el proceso para la retirada iniciando los trámites administrativos con estos vehículos aún en la calle, lo que supone un procedimiento que no se había puesto nunca en marcha en Palma y cuya justificación vuelve a ser el cierre de Son Toells.

Para todos aquellos vehículos abandonados que no encajan en el concepto de chatarra o peligrosidad, se explica, «si hasta ahora se llevaban al depósito municipal y a partir de ahí se inicia el procedimiento de notificación y cuando pasaba el plazo que marca la ley se podían destruir, esto ahora no es posible porque Son Toells es no está operativo para estas cuestiones».

Así, lo que se hará ahora, en unos días o semanas, es «iniciar el procedimiento desde la calle y se llevarán los coches al desguace en el plazo máximo de dos meses». Para ello se colocará en estos vehículos una nueva pegatina en la que, entre otras cosas, se indicará el coste que le supondrá al propietario, si es localizado, que la administración se deba hacer cargo de su responsabilidad.

Las tasas actuales son 2.400 euros para camiones abandonados, 1.400 para turismos o furgonetas y 700 euros para motocicletas, pero estas tarifas van a subir, según se anunció desde Cort.

En cambio, si el propietario del vehículo hace una renuncia voluntaria del coche contactando con la Policía Local no se le cobrará ninguna tasa.

Son Toells, aún sin fecha para el inicio de las obras

Cort continúa con el vaciado de Son Toells, en el que aúna quedan unos 400 coches. Una vez que quede vacío, se deberán ejecutar las obras de adecuación del depósito municipal, pero todavía no hay fecha para su inicio.

Como se recordará, existe una denuncia por posible delito medioambiental, ya que al no estar impermeabilizado pueden producirse filtraciones en la tierra de combustible o aceite de motor.