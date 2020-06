Aumentan las infracciones en terrazas de Palma y Cort amenaza con retirar permisos

El Ajuntament de Palma ha detectado una «relajación» en el grado de cumplimiento de las normas por parte de los propietarios de bares y restaurantes que han podido ampliar sus terrazas en zonas de aparcamiento y advierte de que de seguir así «se retirará esta licencia de ocupación» a los negocios infractores.

El concejal de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, realizó este miércoles un balance del resultado de esta medida extraordinaria que tildó de «necesaria» y que, aseguró, «ha permitido a cerca de 4.000 personas poder salir del paro o del ERTE» al ponerse en marcha los negocios en los que trabajaban.

Jarabo informó que desde que se aprobó el decreto la Policía Local ha levantado un total de 109 actas. Casi todas por horarios y solo 14 corresponden a un exceso de ocupación de espacio.

El edil pidió a los restauradores que no aflojen en el cumplimiento del decreto pues, aseguró, «con la llegada del verano estamos comprobando una relajación en el seguimiento de las normas que no podemos permitir». «Hemos visto situaciones que no nos han gustado como distancias no adecuadas entre mesas, agujeros en el asfalto para clavar pilones, excesos de ocupación o incluso ha habido algún restaurador que ha tapado una señal de aparcamiento para discapacitados con un plástico negro», dijo.

Ante ello, dijo que «hemos consensuado con las patronales la importancia de respetar las normas y nos han asegurado que advertirán a sus asociados». Jarabo insistió en que se debe cumplir el horario de apertura de la terraza, que es hasta las 23 horas; ocupar sólo el espacio que les corresponde, retirar mesas, sillas y sombrillas cuando se cierra el local y garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad. Entre el 40 y 50 % de las solicitudes corresponden a negocios que antes no tenían terraza.

Cerca de mil peticiones para ampliar la terraza

Cort ha recibido un millar de peticiones de locales para ocupar plazas de aparcamiento. En estos momentos hay 820 terrazas autorizadas en Palma y cerca de un centenar de denegaciones, en su mayoría por solicitar algo que no permite el decreto como ocupar plazas de carga y descarga, paradas de taxis o lugares que no coinciden con la fachada del establecimiento, etc. A día de hoy aún siguen llegando solicitudes.