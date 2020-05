Cort recupera servicios y reabre las playas sin medidas de seguridad apelando a la responsabilidad

Palma entrará el lunes en la fase 2 de la desescalada con la recuperación de nuevos servicios y, una de las novedades más esperadas por los ciudadanos, la posibilidad de volver a las playas.

Playas

El alcalde José Hila informó este viernes de que las playas abrirán sin medidas de seguridad específicas, sin parcelaciones, ni marcas, más allá de carteles informativos. «Confiamos en la ciudadanía», dijo Hila. Será obligatoria una separación de dos metros entre los grupos, que podrán ser de un máximo de 15 personas. Policía, socorristas y personal de las oficinas de turismo itinerantes vigilarán que se cumplan las normas en las cinco playas del municipio. «Si no funciona y hay infracciones ya tomaremos otras medidas. Sería muy triste acabar poniendo multas a gente que va a la playa», advirtió el alcalde. Por último, reclamó que «no vaya todo el mundo el primer día», sino que se haga de forma escalonada. No se podrán usar ni duchas, ni baños y las actividades deportivas, profesionales o de recreo, estarán permitidas siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico. El servicio de hamacas se irá recuperando de forma paulatina.

Emaya

Se reanuda el servicio de recogida de trastos y se recomienda sacar un máximo de cuatro trastos por semana. Reabren los puntos verdes de Son Castelló y Sant Jordi en su horario habitual. El aforo estará limitado a dos vehículos y se deberá usar mascarilla.

Mercados

Se prevé la incorporación de las secciones no alimentarias de los mercados temporales de s’Arenal-Plaça dels Nins, Can Pastilla y Rafal Nou. El mercado de Son Ferriol incorporará estas líneas no alimentarias el 6 de junio.

Cultura

Reapertura del Casal Solleric a partir del 26 de mayo y de la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca, el 2 de junio. Las bibliotecas permitirán la consulta en sala, con un aforo del 30 %.

Son Reus

Se incrementa la frecuencia de las visitas programadas a una cada 30 minutos. Se retoma la esterilización de animales adoptados en el centro (y que ya están con sus nuevos propietarios). El servicio de voluntariado se amplía hasta el 40 % (hasta 8 voluntarios). Se deberá pedir cita previa.

Benestar Social

Un equipo centralizado hará la monitorización de todas las entradas nuevas y las prestaciones puntuales. Se iniciará la atención presencial . Reincorporación de servicios socioeducativos contratados.

tención a la ciudadanía

Reabre la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Sant Agustí. La OAC de Son Moix sólo atenderá citas anuladas antes del estado de alarma. Estarán abiertas cuatro OAC: Cort, Avingudes, Sant Ferran y Sant Agustí.

Tarjeta ciudadana

Reabre el servicio presencial los lunes y los miércoles con cita previa para la entrega de trajetas retenidas.

PalmaActiva

Habrá atención al público presencial con cita previa en las áreas de empleo, promoción económica y comercio.

Bodas

Limitación del aforo de la sala de plenos de Cort al 30 % (un máximo de 25 personas).

Participació Ciutadana

Se reanudarán las Juntas de Distrito el 1 de junio.

Funeraria

En los velatorios se permitirán hasta 15 personas.

Oficina Antidesahucios

El área de Model de Ciutat reabre la Oficina Antidesahucios con cita previa para la entrega de documentación, a fin de que los afectados se puedan preparar para cuando se reactiven a nivel judicial. Se reanuda la atención presencial para la entrega de expedientes y licencias y la consulta de expedientes del Archivo de Urbanismo.