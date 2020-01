La junta de la Plaça Major de Palma se opone a crear un aparcamiento en las galerías

El administrador de la junta de propietarios de las galerías de la Plaça Major, Bartolomé Castañer, declaró que la junta se opone por completo a que este espacio se destine a aparcamiento para vehículos, que es uno de los dos proyectos que baraja Cort.

«Nos oponemos totalmente a que se conviertan en un aparcamiento», dijo Castañer, quien cuestiona «qué sentido tiene poner un estacionamiento cuando se ha cerrado la calle Unió. Además, haría falta cambiar el uso del espacio y los locales privados quedarían arrinconados».

Más aún, Castañer volvió a insistir en que desde el Ajuntament no se les ha consultado «nada de nada y esto es de lo que nos quejamos, llevamos semanas pidiendo una reunión y no tenemos contestación». Añadió que «estamos pidiendo que al menos nos escuchen, que no vengan un día y nos levanten una pared».

Por su parte, el concejal de Participació Ciutadana, Alberto Jarabo, negó que no haya habido contacto con estos propietarios. «Me he reunido con ellos y les he explicado estos proyectos. Nos comentaron que ellos querían que el espacio tuviese vida y que pudiese ser utilizado especialmente por los residentes y los dos proyectos finalistas que tenemos creo que son compatibles con lo que nos pidieron».

El edil admitió que «a mí me apetecería más que saliese adelante la propuesta de hacer de las galerías un espacio multiusos, pero hay que ver los riesgos que tiene para Cort hacer una inversión sin tener las garantías suficientes de que aquello se pueda autofinanciar, y eso es lo que hay que mirar bien».

El Consistorio cuenta con dos proyectos finalistas. La primera opción es destinar el espacio central de las galerías a aparcamiento, básicamente para residentes, y la otra consiste en dedicar toda la zona a comercios y locales para diversas entidades.

Reunión para analizar las opciones

Jarabo informó que esta semana habrá una reunión con las regidurías implicadas con la intención de que antes de final de mes se pueda tomar una decisión.

«Se está analizando bien la viabilidad de los dos proyectos, no pasa nada porque le dediquemos un poco más de tiempo y que finalmente se consiga hacer un proyecto que genere mucho consenso tanto dentro de Cort como con las entidades y vecinos», dijo.