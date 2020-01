Cort licitará este año el Mercat Municipal de Llevant para asegurar su continuidad

En septiembre del año 2021 finalizará la concesión del Mercat Municipal de Llevant, abierto en 1973, y desde la Regiduria de Promoció Econòmica i Ocupació, que dirige Rodrigo Romero, ya se trabaja para poder cerrar la nueva adjudicación este mismo año y que no suceda lo que ha pasado con el Mercat de Camp Redó, actualmente cerrado. Los actuales vendedores reconocen su intranquilidad.

Así, ya se están elaborando los nuevos pliegos de condiciones para la adjudicación de estos espacios, explica Miguel Capó, coordinador del área de Promoció Econòmica. «Estamos buscando la mejor manera de proceder para que el mercado pueda continuar y no queremos agotar los plazos, por lo que hemos empezado a trabajar con tiempo», asegura el responsable municipal.

Este mismo año, por tanto, se sacarán a concurso las licitaciones, un proceso que será de libre concurrencia. Aunque legalmente no es posible dar a los actuales placeros ninguna ventaja a la hora de la baremación, desde el Consistorio se entiende que «tendrán ventaja en el sentido de que al conocer la explotación si quieren volver a optar a ella ya saben cómo funciona y qué hacer».

La intención, indica Capó, es mantener el sistema actual de adjudicaciones individuales (una para cada local), si bien la duración de las mismas será más corta que las actuales, que es de 35 años. Los años concretos todavía están por determinar.

En principio, también las condiciones serán como las actuales, de forma que los nuevos adjudicatarios deberán pagar una concesión inicial y a partir de ahí el mantenimiento del espacio correrá a cargo del Ajuntament.

Capó indica que, además, se está buscando algún mecanismo para que los finales de concesiones no sean tan duros, «en el sentido de que con el sistema actual lo que ocurre es que algunos años antes de su finalización los adjudicatarios dejan de realizar inversiones ante el temor de no poder seguir». Una forma, apunta, podría ser, por ejemplo, «que entre las obligaciones por contrato esté el que se realicen inversiones de forma periódica».

El mercado cuenta con cuatro puestos en el interior y nueve locales en el patio, donde hay diversos negocios, tiendas y un bar. También hay un supermercado pero en este caso se realizará una concesión por separado.

El Mercat de Camp Redó permanecerá cerrado como mínimo durante todo el año 2020

Cort tiene claro que no será posible que el Mercat Municipal del Camp Redó abra sus puertas en 2020, pues el proyecto de reforma que se quiere poner en marcha no cuenta siquiera con financiación. Como se recordará, el mercado se quedó sin actividad antes incluso de que finalizase la concesión el 31 de diciembre y nadie se presentó al concurso para su gestión, ni siquiera los placeros que había hasta entonces, por verlo inviable económicamente. Cort decidió entonces asumir la reforma y presentó el proyecto para su financiación por el Impuesto de Turismo Sostenible, pero finalmente no se logró, por lo que desde el Consistorio se asegura que este año se volverá a intentar. De momento solo hay asegurados 120.000 euros para la redacción del proyecto.