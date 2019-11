UGT se desvincula de la huelga y niega la explotación laboral en la EMT

El sindicato UGT ha expresado este viernes su desacuerdo con la huelga convocada por el comité en la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y ha criticado que se justifiquen los paros por una explotación laboral «inexistente».

UGT ha informado en un comunicado de que no apoya los paros y movilizaciones convocadas por dos de los cinco sindicatos que componen el comité de empresa de la EMT.

Además, los otros miembros del comité de empresa se han quejado de que los dos sindicatos mayoritarios no escuchan las «propuestas del resto» y no actúan con «sentido común».

El sindicato ha señalado que, aunque comparta «algunas de las reivindicaciones», no son suficientes para convocar una huelga y considera que no se han agotado todas las vías de negociación.

Entre otras mejoras con las que está de acuerdo, la sección sindical de UGT reclama que se eleve a 120 las plazas ofertadas en la próxima convocatoria pública, así como la reestructuración de tiempos de recorrido y horarios.

El sindicato ha asegurado haber sentido «vergüenza ajena» al leer el comunicado con el que se han anunciado los paros, que se han convocado de forma parcial para varios días de diciembre, durante 24 horas el día de Nochebuena y el de Fin de Año e indefinido a partir del 1 de enero.

«Los sindicatos que ostentan la mayoría en el comité de empresa están diciendo barbaridades sobre la situación laboral de los trabajadores, lanzando afirmaciones que nos ponen en contra de los propios empleados y de la opinión pública», ha aseverado UGT.

Los miembros de UGT en el comité de empresa han insistido en que antes de convocar una huelga que «daña la imagen» de los trabajadores de la EMT habría que haber organizado una asamblea para conocer la opinión de los empleados.