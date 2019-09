Enfado por el retraso de las actividades deportivas del IME hasta el 4 de noviembre

Indignación entre muchas familias por el retraso este curso en el inicio de las actividades deportivas que el IME presta en patios de colegios y polideportivos municipales. En el mejor de los casos algunos cursos se retrasarán un mes, hasta el 4 de noviembre cuando solían empezar en octubre, pero otros puede que no lleguen a impartirse, caso de los cursos de karate, voleibol y saltos de trampolín.

Desde el Institut Municipal de l’Esport se explica que el 5 de agosto se abrió el nuevo periodo de licitación de las escuelas deportivas y siete de ellas, las de judo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, fútbol, baloncesto, ajedrez y natación artística están en la última fase de adjudicación e iniciarán la actividad el 4 de noviembre, con un mes de retraso.

Otras seis actividades que se encontraban en licitación no superaron el proceso de adjudicación, por lo que desde el Institut «ahora se están tramitando alternativas para dar una solución viable a corto plazo dentro del marco legal y jurídico de la Administración Pública», según expone una fuente autorizada. Se trata de las escuelas de atletismo, balonmano, esgrima, patinaje, rugby y taekwondo. Los responsables municipales esperan encontrar soluciones tras el resultado del proceso de licitación y que estos cursos también pueden dar comienzo el 4 de noviembre. Por último, los concursos de tres de las escuelas municipales (karate, voleibol y saltos) han quedado desiertos, porque éstas no se han presentado. En este caso, se trabajará para encontrar una solución, incluyéndolos en el proceso de negociación abierto para las otras seis actividades mencionadas. Si al final no es posible «se ofrecerá a las familias una solución alternativa», se asegura desde el Institut.

Las familias, aseguran desde el IME, están siendo informadas a través de mensajes según el estado de cada actividad».

Estas actividades son un paso previo al nivel federativo y desde el IME se asegura que las tasas que pagan las familias se mantienen con repecho al curso pasado.