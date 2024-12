El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha denunciado a la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por interceptar un sobre que iba a dirigido a él a pesar de estar aforado por su condición de diputado del Grupo Mixto en el Congreso.

«Se está violentando claramente a un representante electo», ha dicho Ábalos en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha informado de la presentación de esta denuncia y ha añadido que el hecho de que haya ocurrido algo así gozando de aforamiento, agrava más la situación. Ábalos ha presentado esta denuncia el día después de que el Supremo haya elevado al Congreso el suplicatorio para poder investigarlo y juzgarlo por el caso Koldo, dado que hasta que se dé ese paso tiene inmunidad.

Según el exministro, los hechos encajan con el delito de interceptación de correspondencia privada, postal o telegráfica tipificado en el artículo 535 del Código Penal y que castiga con inhabilitación a la autoridad o funcionario público que lo cometa. Apoya su denuncia en un oficio de la Guardia Civil que obra en la documentación del caso y que apunta que gracias a la intervención telefónica a su ex asesor Koldo García la UCO supo que este le iba a enviar un sobre a través de su hermano, Joseba, el 4 de noviembre de 2023.

En el trayecto de Joseba García, agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil pararon su vehículo en un control, lo inspeccionaron y localizaron un sobre a nombre de José Luis Ábalos Meco, cerrado y con sello del ministerio, según explica en la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE. Los agentes sabían por el pinchazo telefónico a Koldo que le iban a entregar ese sobre y, pese a ello, lo abrieron y fotografiaron toda la documentación que contenía, que resultó «decepcionante» para los investigadores -dado que era- oficial.

El exministro recuerda que nunca consintió ni autorizó que se abriera dicha documentación, por lo que pide a la Fiscalía que investigue un posible delito por parte de los investigadores. En la rueda de prensa, ha comentado que en su opinión los agentes de la Guardia Civil no actuaron libremente, sino que lo hicieron liderados por «el responsable de la investigación», sin concretar ningún nombre, pero ha descartado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo esté espiando. «No, el ministro Marlaska no me espía. No es de esa sensibilidad. Eso, de tener conocimiento, le perturbaría mucho el ministro es juez, sabe de defensa de la Justicia y de libertades. Pero le instaría a que no cerrara las cosas de modo apresurado y que cualquier indicio de este tipo lo aborde», ha pedido.