Tragsa promete depurar responsabilidades si se prueba el enchufe a la expareja de Ábalos

El presidente de la empresa pública Tragsa, Jesús Casas, se ha desvinculado personalmente de la contratación en su filial Tragsatec de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y ha asegurado que si se confirma que se amañó el proceso para enchufarla se depurarán todas las responsabilidades, al nivel que corresponda.

Casas, quien ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo abierta en el Senado, ha señalado que si la investigación interna que ha abierto muestra que se le favoreció por su relación con el entonces ministro de Transportes sería algo «asqueroso». Rodríguez fue contratada por Tragsatec para trabajar en Adif y, según declaró en el Tribunal Supremo, cobró sus nóminas de esa empresa y de otra compañía pública, Ineco, sin ir a trabajar a ninguna.

Hasta el momento solo ha dejado su puesto una gerente de Tragsatec y Casas no ha precisado los motivos, pero sí ha señalado que tras ver los resultados de la primera auditoría le planteó a esa «magnífica profesional» que, «desde el punto de vista reputacional», sería mejor que dejara el cargo. Ha dado a entender que esa gerente pudo ser la destinataria de un correo interno en el que se decía que «ya han llamado a la presidenta de Adif para decirle 'qué pasa con Tragsa, que estamos obligando a Jessica a hacer muchas cosas'».

Ha afirmado que no ha recibido ninguna instrucción para contratar expresamente a una persona y ha garantizado que no conoce de nada ni a Ábalos ni a su asistente, Koldo García, y tampoco a Isabel Pardo de Vera, quien fue presidenta de Adif, aunque pudo coincidir con ella en algún acto. «Jamás nadie de ningún ministerio, de ningún partido político o de ninguna administración me dijo nunca nada sobre esa persona», ha señalado Casas ha apuntado que se enteró que Jessica Rodríguez había sido contratada durante seis meses por Tragsatec cuando apareció en la prensa, ha insistido en que él no es responsable de los procesos de contratación y ha recalcado que controlar el trabajo diario de esa persona correspondería a Adif.

En una auditoría interna, Tragsa ha comprobado que la mujer no fichó, pero sí ha encontrado documentos firmados que aseveran que hizo sus horas de trabajo, algo que se contradice con su propia declaración en el Supremo. El portavoz del PP, Fernando Martínez-Maillo, le ha reprochado que exima de responsabilidades a su empresa cuando en un documento interno Jessica aparece denominada como «sobrina del ministro».

Casas ha precisado que no es un documento de Tragsatec, sino de alguien de la empresa. Ha asegurado que en Tragsa están «muy enfadados» con lo ocurrido, él el primero, pero Martínez-Maillo, le ha advertido de que no tiene derecho a «ir de víctima» y le ha asegurado que los indignados son los españoles. «Estamos hablando de un ministro que supuestamente eligió por un catálogo una escort, una prostituta, le pone un piso pagado por una trama y está siendo investigado por eso en el Tribunal Supremo», ha manifestado.

Martínez-Maíllo ha recriminado al presidente de Tragsa que no haya denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo y se ha mostrado convencido de que Tragsa recibió el curriculum de Jessica González y diseñó un plaza con unas condiciones concretas para que las cumpliera y que después Adif presionó para que no se controlara y Tragsa consintió. Casas ha asegurado que no le consta que se manipulara el proceso y, preguntado si pondría la mano en el fuego por los responsables de todo el procedimiento, ha señalado: «fallecidos mis padres, solo pongo la mano en el fuego por mi mujer, que llevo 50 años con ella».