La acusación popular de Hazte Oír, personada en el 'caso Koldo', ha interesado a la Audiencia Nacional que toda la causa sea elevada al Tribunal Supremo después de que trascendiera que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que solicite al alto tribunal que investigue al exministro José Luis Ábalos por su posible implicación en la trama que habría cobrado mordidas gracias a la adjudicación pública para la compra de mascarillas en pandemia.

Así lo pide en su escrito, recogido por Europa Press, en el que defienden «la inescindibilidad» de los hechos investigados por lo que consideran justificado «la elevación de exposición razonada al Tribunal Supremo de todas las actuaciones que componen las presentes diligencias previas». Se da la circunstancia de que el instructor, Ismael Moreno, aun no ha elevado esa exposición razonada al Supremo toda vez que fue esta misma semana cuando se pronunció al respecto la Fiscalía Anticorrupción.

La plataforma se apoya en jurisprudencia del alto tribunal para recordar que en ocasiones anteriores «ha establecido la posibilidad de atraer la competencia respecto de hechos ejecutados por personas no aforadas ante la misma, cuando se aprecia una conexión material inescindible con los imputados a las personas aforadas». Añade que esas resoluciones pasadas del Supremo explican que lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto «es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento sobre el objeto del proceso si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba».

Además, Hazte Oír recuerda que en el presente caso «concurren los indicios cualificados exigidos» porque el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «aporta evidencias digitales» que acreditan que, según la plataforma, el exministro José Luis Ábalos «utilizó su condición de ministro para favorecer los negocios de la organización criminal a cambio de dádivas». Recuerda la plataforma que el ministro «organizó la contratación» de la empresa vinculada a la trama -Soluciones de Gestión-para dos adjudicaciones para la adquisición de mascarillas por importe de 32,5 millones.

Añade que en total los contratos públicos obtenidos por esa empresa ascendieron a 53 millones. Otro indicio que resaltan del informe de la UCO es que Ábalos era conocido por la trama como 'El Jefe' y que «propició reuniones y realizó gestiones al más alto nivel para la organización criminal». En este sentido, recuerdan también que según la UCO Ábalos habría recibido en compensación por la trama una casa en Cádiz por valor de 578.500 euros --aunque en realidad no estaba a su nombre-- y los gastos de la vivienda de la que era su pareja, Jessica Rodríguez, por importe de 82.298,40 euros. Apunta Hazte Oir, que el exministro también contrató a ésta "a través de INECO y cuando su contrato estaba próximo a expirar, propició su contratación en TRAGSATEC, dependiente de la SEPI.