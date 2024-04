El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al PSOE a romper sus coaliciones en el Gobierno central, en Navarra y en Pamplona con EH Bildu y comprometerse a que no volverá a pactar con la formación en ninguna institución «salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en el esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce al autor». Es más, ha emplazado al PSOE de Pedro Sánchez a comprometerse junto al PP «en cualquier notario, en los próximos días» a no pactar con Bildu en ninguna institución.

Así se ha pronunciado Feijóo, en declaraciones a periodistas en Girona junto al candidato al 12M, Alejandro Fernández, y a la cabeza de lista por Girona, Jaume Veray, un día después de las declaraciones del candidato de Bildu, Pello Otxandiano, tras negarse a calificar a ETA como banda terrorista. «Vengo a reclamar que finalice el cinismo del Partido Socialista. Y vengo a reclamar que no le tomemos el pelo ni a los vascos ni al conjunto de los españoles en relación a esa equidistancia en la campaña electoral y con los pactos constantes», ha declarado el jefe de la oposición. Así, ha sostenido que «es evidente que Bildu nunca jamás ha considerado a ETA como una banda terrorista y es evidente además que Bildu nunca ha pedido perdón a las víctimas ni ha colaborado en el esclarecimiento de los asesinatos». SÁNCHEZ PRESIDENTE "PORQUE BILDU HA QUERIDO" El presidente de los 'populares' también ha señalado que «es indigno de cualquier principio democrático, ético y moral» pactar y gobernar con la formación por parte del PSE y también por el PNV, según él. «Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España porque Bildu ha querido. Si los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra, Pedro Sánchez no hubiera sido el presidente del Gobierno», ha dicho. Por ello, y tras reclamar de nuevo a los socialistas que «finalicen el cinismo», el presidente del Partido Popular ha insistido en que «la presidencia del Gobierno central es la que Bildu ha decidido».

Finalmente, Feijóo ha calificado de «lamentable» el ataque al candidato del PNV durante un mitin en Barakaldo y ha felicitado a Javier de Andrés por su intervención en el debate electoral en el que, a su juicio, expuso con claridad las políticas del PP para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.