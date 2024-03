La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles a los partidos independentistas catalanes que deben «aprender que hay caminos que no conducen a ninguna parte» y ha asegurado que «el PSOE no va a permitir que se trasvase ningún límite». Montero ha respondido en RNE a la portavoz del Govern, Patricia Plaja, que este martes cuestionó el recurso aprobado por el Consejo de Ministros contra la Mesa del Parlament por admitir a trámite una iniciativa a favor de la autodeterminación y dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha aprendido poco o nada de estos últimos años».

«Son otros los que tienen que aprender que hay caminos que no conducen a ningún lado», ha contestado la vicepresidenta, que ha recalcado que «no se puede ni generar una expectativa que no tiene instrumentos ni tiene medios para poder conseguirse, ni se puede tampoco embarcar a muchas personas en un proceso que termina en ninguna parte». Ha subrayado que el Gobierno no permitirá que «haya ningún alejamiento del orden constitucional y lo saben», ha querido dejar claro que velará por el cumplimiento «estricto» de la Constitución y ha acusado a los separatistas de «hiperactuación» vinculada a la proximidad de las elecciones en Cataluña.

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montero ha garantizado la voluntad del Gobierno de volver a reunirse con el PP bajo la intermediación europea, tras el aplazamiento a petición de los populares del encuentro «agendado desde hace tiempo» para este mismo miércoles. Ha dicho que por su parte no dan por rotas las negociaciones y que quieren que la nueva reunión, para la que aún no hay fecha, sea «cuanto antes», aunque se ha mostrado convencida de que el PP no tiene «ninguna motivación» para la renovación, «probablemente porque entiende que la mayoría actual del órgano de gobierno de los jueces le favorece».

«Evidentemente es una resistencia que no tiene que ver con la ley ni con el modelo de designación de los vocales. Tiene que ver con los intereses particulares del PP, que siempre están por encima incluso del cumplimiento constitucional», ha dicho. En cualquier caso, ha señalado que desde el Gobierno insistirán en la necesidad urgente de renovar el CGPJ con el comisario europeo Didier Reynders como mediador, con mediadores futuros o solo con el PP.