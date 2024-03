La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido «presunción de inocencia» para el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido denunciado por la Fiscalía Provincial de Madrid por presuntamente haber defraudado casi 351.000 euros y ha rechazado apoyar comisiones de investigación de la izquierda.

Lo ha trasladado en los pasillos de la Asamblea de Madrid en un Pleno que ha estado marcado por esta denuncia, las peticiones de dimisión de la presidenta por parte de PSOE y Más Madrid y la acusación de Ayuso a la izquierda de querer «tapar» la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. «Lo primero, creo que hace dos semanas me escucharon, preguntada por Ábalos, responder que hace falta presunción de inocencia. La misma pido para la pareja de Ayuso», ha trasladado Monasterio.

Esta es la primera reacción de Vox desde que saliera a la luz la denuncia, ya que en un inicio argumentaron que no iban a valorar cuestiones personales de gente que no estaba en la actividad política. Tras pedir presunción de inocencia, ha insistido en que los políticos no pueden «cuestionar a las instituciones» y menos en un proceso judicial.

«Desde luego Vox no va a apoyar comisiones de la izquierda, que son los que están metidos en este lodazal. No vamos a apoyar comisiones lideradas por el partido que cuando nos encerró a todos robaban a manos llenas», ha rematado para añadir a continuación que no consta que «haya ido dinero de los madrileños a ninguna trama» vinculada con al pareja de Ayuso.

A su vez, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido este jueves la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por «favorecer a los suyos» y a «presuntos corruptos».

«Solo hay que unir la línea de puntos y usted está en el centro de todo. Su Gobierno va a caer antes o después por corrupción, no tiene estatura moral», ha lanzado la líder de Más Madrid en el Pleno de la Asamblea en la sesión de control a la presidenta, el primer cara a cara de Ayuso con la izquierda desde que se conociera que la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado por presuntamente desfalcar 351.000 euros y desde el PSOE y Más Madrid se reclamasen explicaciones y su dimisión. Bergerot ha cargado contra la presidenta autonómica por «no hacer nada por mejorar la vida de las mujeres», pero «sí para mejorar la suya y la de su familia».

Ha negado que ella sea una «víctima» de una trama orquestada desde la Moncloa, sino que la «víctima son los madrileños que ven cómo mientras los suyos se forran vendiendo mascarillas mientras les niegan la Atención Primaria». «¿Le parece poco dos millones de euros por dos videoconferencias? Por eso debió defraudar 350.000 euros. Es el colmo de la codicia. No sabemos si eran pareja cuando se llevó esos dos millones pero sí cuando decidió defraudar», ha espetado Bergerot.