ERC ha puesto sobre la mesa de negociación de la ley de amnistía las enmiendas de su grupo que no fueron aprobadas en el pleno del Congreso y que se centran no solo en dar cobertura a todos los delitos de terrorismo sino también en la devolución de las multas que se pusieron en el marco de las protestas del procés en aplicación de la ley mordaza.

«Las negociaciones están yendo bien, son negociaciones a tres, ya que el acuerdo será multilateral», ha dicho la diputada de ERC Teresa Jordá a los medios de comunicación en el Congreso tras señalar que le gustaría que el pacto pudiera cerrarse hoy, un día antes de que la Comisión de Justicia del Congreso debata y vote el nuevo dictamen sobre la ley de amnistía.

Jordá ha incidido en que ERC está en la «ecuación» y que se «están atendiendo a las enmiendas que han quedado vivas» de su grupo parlamentario dentro del marco de la negociación. En este sentido las enmiendas de ERC sobre la mesa serían tres y la más destacada es la que pactó con Junts para cubrir con la amnistía posibles delitos de terrorismo.

Su texto borra el terrorismo de los delitos excluidos y plantea a cambio que la amnistía no cubra actos que hayan causado «de forma manifiesta y con intención directa violaciones graves de derechos humanos», en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida y la prohibición de las torturas).

ERC plantea también en una de sus enmiendas dejar fuera de la amnistía todos los delitos de torturas o de trato inhumano o degradantes, independientemente de su gravedad, lo que podía perjudicar a policías investigados por las cargas del 1-O. La tercera enmienda de ERC abre la puerta a la devolución de las multas impuestas por comunidades autónomas en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza.

La portavoz de ERC ha recordado que aunque su formación consideraba que el dictamen que no apoyó Junts hace un mes era «suficiente» y la ley daba garantías jurídicas a los encausados por el procés, «si el acuerdo es satisfecho por todos los lados será un buen acuerdo». «Si ahora el PSOE se ha abierto a poder mejorar y ampliar la ley ahí estamos», ha incidido. No obstante, la diputada republicana ha avisado de que «no existe la ley perfecta, porque no va a acabar con la represión y con el poder Judicial que quiere cargarse la ley» y por eso ha reiterado que cuanto antes esté aprobada «y cuanto mejor sea» para ERC «estará bien».

Los republicanos confían en que la ley se cierre en las próximas horas, tal como también están señalando otras fuentes del Gobierno. Todo parece indicar que el PSOE, Junts y ERC también negocian cerrar el dictamen por completo para que pueda ser debatido y votado en el pleno del Congreso -previsiblemente el próximo jueves- sin ningún tipo de enmiendas. Además, las tres partes están negociando cómo se hará la escenificación del pacto sobre el que se mantiene total discreción.