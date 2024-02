El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado de manera rotunda que «por supuesto, no va a haber tropas españolas en Ucrania», después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, no excluyera la posibilidad de enviar soldados europeos a ese país. «¿No va a haber tropas españolas en Ucrania? Por supuesto que no, porque queremos la paz».

«El Gobierno de España en Gaza y en Ucrania quiere lo mismo, la paz y el respeto al Derecho internacional», ha respondido Albares en el pleno del Congreso al diputado de ERC Jordi Salvador. El titular de exteriores, además, ha reiterado por tercera vez en sede parlamentaria que España no concede ninguna nueva licencia de exportación de armamento a Israel desde el pasado 7 de octubre y no lo hará «mientras dure la espiral de violencia en Gaza con la que queremos terminar». Noticias relacionadas La viuda de Navalni pide a la UE innovar para combatir la «trama criminal» de Putin Más noticias relacionadas Albares ha emplazado al parlamentario a buscar en la comunidad internacional un país que haya ido tan lejos como España en su apoyo a la paz y la población civil palestina. «No lo va as encontrar», le ha avanzado. El ministro, que ha coincidido con el diputado en que la situación en Gaza es una «auténtica catástrofe humanitaria», ha recordado que España es uno de los pocos países que no solamente ha mantenido su ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), sino que la ha incrementado en 3,5 millones de euros. El Gobierno español, además, está preparando un paquete de ayuda financiera «mucho mayor» como ya anunció el propio Albares ante Naciones Unidas en su reciente visita a Nueva York, así como la imposición de sanciones individuales a los colonos israelíes responsables de violencia contra palestinos en Cisjordania, donde se vive una situación tan preocupante como en Gaza, ha dicho.