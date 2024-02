El exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos ha dicho este miércoles que no tiene manta de que tirar y que no es una «bomba de relojería» para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de anunciar que va a recurrir la decisión de su partido de suspenderle de militancia. Estos son algunos de los titulares que ha ofrecido en una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, un día después de que desoyera la petición de su partido de que dejara el acta de diputado y anunciara su decisión de pasarse al Grupo Mixto del Congreso.

Tras asegurar que recurrirá su suspensión de militancia del PSOE porque no está inmerso en un procedimiento penal ni ha sido llamado a un juicio oral, Ábalos ha apuntado que no hay precedentes de que a un exministro y a un exsecrecretario de Organización del partido le lancen un órdago público así. El exministro, que se ha mostrado dolido y decepcionado por todo lo ocurrido, tanto con su exasesor Koldo García como con su partido, ha asegurado que no le ha quedado otra que pasarse al Grupo Mixto para defender su reputación que es lo que le pide el cuerpo.

Ha admitido que le han ofrecido una salida personal a esta situación, aunque no la necesita porque lo que está en juego es su inhabilitación no política, sino de la vida civil, ha señalado. Ábalos ha insistido en que su reputación es lo único que le queda y que esta situación, incluso, le ha perjudicado a la hora de ser avalista de un crédito ya concedido por un banco. Previamente, en otra entrevista en Catalunya Radio, ha expresado su «decepción» con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que, según ha explicado, fue una de las personas que le recomendó a Koldo García cuando él estaba en la Dirección del partido y «necesitaba un conductor disponible las 24 horas».

Ábalos ha insistido en que la decisión de la Dirección del PSOE de pedir su renuncia ha sido un «error» y ha instado a los socialistas a «reconsiderar la estrategia política» y la lucha contra la corrupción: «No se resuelve lanzándome a mí de este modo, porque no va a parar la cacería. Me parece que es entrar en una dinámica infernal». En una tercera entrevista radiofónica, el exministro ha asegurado que apoyará la ley de amnistía desde el Grupo Mixto: «La he defendido siempre».

Asimismo, en otra entrevista de este miércoles en Rac1, recogida por Europa Press, Ábalos ha considerado que el ultimátum del PSOE, que le exigió que renunciara a su acta de diputado en 24 horas tras el estallido del 'caso Koldo', «no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha en este sentido». Lo ha dicho después de que este martes anunciase que mantendrá el escaño y ha optado por pasarse el Grupo Mixto del Congreso, algo que ha reivindicado que hace «por dignidad» y por compromiso político. Al preguntársele sobre si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que estaban teniendo una comunicación efectiva, si bien no hablan «desde que empezó esta crisis».