El exdiputado de los comuns en el Congreso y negociador de Sumar con ERC y Junts, Jaume Asens, ha afirmado que Junts se plantea tumbar la Ley de Amnistía en el Pleno de la Cámara Baja de este martes, por lo que ha pedido «actuar con responsabilidad». En una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha instado al partido del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al PSOE a que «se esfuercen para llegar a un acuerdo porque sería una imagen desastrosa» después de más de seis meses negociando. Por ello, ha propuesto aprobar el texto de la amnistía que, según él, tienen acordado en un 99 %, y más adelante «hacer una nueva reforma de la ley si los jueces en su aplicación la sabotean».

Ha aseverado que las enmiendas vivas de ERC y Junts a la amnistía, que según Asens pretenden ampliar el alcance de la amnistía, conllevan el «riesgo» de debilitar la ley y que Europa o el Tribunal Constitucional la tumbe, en sus palabras. «Políticamente, sería una derrota que no nos podemos permitir», ha sostenido el exdirigente de los comuns, si bien ha defendido que Junts está defendiendo sus intereses, aunque ha recalcado que sería un error que no apoyasen la amnistía este martes, textualmente.

Al respecto, el portavoz de Junts en la comisión de Política Territorial, Eduard Pujol Bonell, ha considerado este pasado lunes que, desde el proceso independentista, «España entró en shock» y se inició una «barra libre» y un «auténtico todo a cien de excesos judiciales y de trampas policiales« que, a su juicio, no ha acabado» con lo cual ha instado al PSOE a cumplir los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez, porque de eso dependerá la duración de la legislatura.

Con ocasión de la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el diputado de Junts ha reprochado a los socialistas su «mala fama con Cataluña» porque «le cuesta pagar» lo que pacta, y ha aconsejado a los socialistas no tener miedo a las acusaciones de PP y Vox, a los que ve en una «pataleta infantil». «España sólo quiere el diálogo con Cataluña cuando la gobernabilidad no les cuadra, así que su incapacidad para empatizar llevó a Cataluña a decir ya basta y a apostar por la independencia, para decidir qué queremos ser. Y entonces, vaya, España entró en shock y se abrió un periodo de barra libre que no ha acabado, un festival de represión, un auténtico todo a cien de excesos judiciales y de demasiadas trampas policiales», ha reprochado el diputado independentista.