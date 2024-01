El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado este viernes los argumentos y las «mentiras» del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para justificar la necesidad de espiarlo y ha pedido ir hasta el final para depurar responsabilidades. Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de que haya trascendido que el CNI investigó a Aragonès porque creía que era quien dirigía a los Comités de Defensa de la República (CDR) y que, por este motivo, se instaló el software 'Pegasus' en su móvil.

«Si no fuera por esta justificación de que he estado sometido durante 9 meses, como mínimo, a un espionaje ilegitimo, sería para reírse, parecería una aventura de 'Mortadelo y Filemón'. Es lamentable las mentiras que se han incluido», ha añadido.

Así, ha asegurado que se preocuparía por el hecho de que la seguridad nacional esté en manos de unos servicios de inteligencia que cometen «errores de esta magnitud» porque, a su juicio, alguien con un mínimo de conocimiento de la realidad política catalana vería que los argumentos del CNI no se sostienen. Según Aragonès, bajo los argumentos del CNI se esconde que había «la intencionalidad política de espiar, de tener acceso a la intimidad y a las comunicaciones para destruir un proyecto legítimo, el de defender la libertad de Cataluña».

Aragonès ha destacado que siempre ha defendido la independencia de Cataluña y que siempre lo ha hecho utilizado «todos los medios democráticos» que ha tenido a su alcance gracias a la confianza que le han prestado los ciudadanos, ha dicho. «Lo hice cuando era vicepresidente del Govern y hoy como presidente de la Generalitat hago lo mismo, defender la independencia de Cataluña. Y por esta razón no me deberían espiar, por mucho que se inventen argumentos que no se aguantan», ha subrayado.

Para Aragonès, lo que constatan los documentos del CNI es que «la 'Operación Cataluña' ha tenido una segunda parte, que ha sido el espionaje masivo a personas por su compromiso con la independencia de Cataluña». «Y, además, lo ha hecho incluyendo algunas afirmaciones que están fuera de toda realidad y del sentido común», ha añadido el presidente catalán, que ha lamentado que los documentos a los que han tenido acceso estén incompletos y con elementos censurados, ha dicho.

También ha lamentado que en dichos documentos se justifique el espionaje a su personas por considerar que lideraba los CDR en la clandestinidad, un concepto que considera que no necesitan: «Defendemos a plena luz y ante todo el mundo lo que queremos para el país, la independencia».

Sobre que este viernes esté prevista la comparecencia de la exdirectora del CNI Paz Esteban, cree que será la primera vez que los servicios de inteligencia del Estado se verán sometidos a un «escrutinio», y la primera oportunidad de intentar poner orden y límites al espionaje que han llevado a cabo. «Iremos hasta el final. Hoy seremos claros. Es la primera vez que hay un procedimiento de estas características así y lo aprovecharemos», ha zanjado.