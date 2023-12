La portavoz parlamentaria de JxCat, Míriam Nogueras, se ha reafirmado en sus declaraciones de hace unas semanas en el Congreso contra la cúpula judicial y ha insistido en que «hay muchos jueces de la cúpula judicial española que han prevaricado». En una entrevista con el portal digital Vilaweb, la política independentista ha indicado que lo que dijo en el Congreso no difiere del mismo discurso de hace casi cuatro años, «cuando la denominada operación Cataluña era una comisión sobre el abuso policial del Ministerio del Interior. Hay una trama -ha añadido- en esto que todos conocemos como las cloacas del Estado español».

Algo, a su juicio, que «todos sabemos» pero que «a veces cuesta de decir. Pero no es que no lo hayamos dicho antes. Seguramente, no teníamos tantos focos encima. Porque no hacemos ni decimos nada que no hayamos hecho y dicho desde el primer día».

Afirmando que ahora en Madrid ella y el resto de diputados de su grupo no hacen vida de calle porque «hay mucha más agresividad» que antes, Nogueras señala que el comunicado del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la constatación de que «esta gente se ha sentido inmune y ha actuado con una inmunidad que no les corresponde. Porque no son intocables. Como tampoco lo soy yo por ser diputada».

Sin embargo, ha agregado, ni la cúpula judicial española, ni el presidente del Tribunal Supremo «no tienen competencias para decir a una diputada qué puede decir y qué no puede decir. Me pareció excesivo -el comunicado- pero, a la vez, no me sorprendió, porque, de hecho, seguramente es el gesto más minúsculo y pequeño que ha hecho esta gente en los últimos años. Han hecho cosas muy gordas».

Cree, por tanto, que la fiscalía debería de actuar y se ha mostrado convencida de que «toda esta gente pagará lo que ha hecho. Y no me refiero solo a los jueces que creo que han prevaricado». Para Nogueras, «esto acabará y estoy convencida de que toda esta gente pagará el mal que ha hecho».