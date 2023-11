La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reclamado al PP que no utilice «su mayoría en el Senado para contradecir la mayoría parlamentaria en el Congreso». Lo ha hecho en una entrevista en Hoy por hoy, de la Cadena Ser, como previa a la sesión solemne de apertura de la XV Legislatura, que presidirá Felipe VI.

La expresidenta de Baleares ha opinado que «el Congreso y el Senado no pueden ir uno en contra del otro, a ver quién gana más batallitas políticas partidistas de mirada muy corta que tienen la voluntad de cercenar los derechos de la ciudadanía». Así ha pedido a Miguel Ángel Tellado, nombrado por Feijóo nuevo portavoz del Congreso, «trabaje desde el acuerdo y el diálogo, con respeto a las distintas sensibilidades». El Senado, ha insistido Armengol, «tendría que evolucionar hacia ser una cámara territorial» y «la posición del PP es una equivocación absoluta».

Durante la entrevista, Armengol ha defendido su papel en la presidencia de la que define como «casa de la democracia por excelencia» y asegurado: «Yo tengo muy claro que estoy para cambiar las cosas a mejor, la gente ya tiene bastante problemas y nuestro papel es proponer, debatir, y a partir de ahí buscar las mejores decisiones, desde la concordia, la palabra... y nunca desde el insulto, desde la falta de educación y sí desde el diálogo. Hay que bajar el suflé para escucharnos un poco». Se refería la presidenta del Congreso al momento de crispación que se vive dentro de la cámara. Y respondía sobre la actitud de Vox: «Cuando algo no te gusta, la mejor opción no es salir. Sino debatir y proponer. Las estridencias desde las tribunas tampoco me parecen adecuadas».

A preguntas de Ángels Barceló sobre el posicionamiento del partido ultra ante la violencia machista, Armengol ha respondido: «No puedo comprender desde ninguna de mis capacidades esa voracidad de Vox diciendo que la violencia machista no existe. Es una posición dura, que hace daño a las víctimas, a la sociedad y a la gente joven. Lo que están diciendo esos altavoces políticos puede influir en mucha gente joven y eso terrible democráticamente hablando».

Respecto a la Constitución, la presidenta del Congreso ha reivindicado la necesidad de mejoras. «Necesita mejoras, sí. ¿Habrá el acuerdo? Ya me gustaría, pero no soy ingenua y vemos que el clima no está para ello. Sí que está para profundizar en el desarrollo de la Constitución y hay que arriesgar».