La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha cosechado criticas de sectores soberanistas, independentistas y de izquierdas por citar unas palabras del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés en el discurso que ha pronunciado en el Congreso en la jura de la Constitución de la princesa Leonor. «Allò que val és la consciència de no ser res si no s´és poble», ha reivindicado la presidenta del Congreso. Se trata de un fragmento del poema 'Assumiràs la veu d'un poble', emblema del independentismo.

Armengol ha hecho varios guiños a la pluralidad de España y a los diferentes idiomas que se hablan, con referencias al guipuzcoano Felipe Juaristi y a la coruñesa Xohana Torres, pero ha sido la alusión a Estellés la que ha molestado a los soberanistas. El coordinador de Més, Lluís Apesteguia, considera que citar a Vicent Andrés Estellés en la «coronación» de una «princesa española» es «una falta de respeto a su memoria» y Apesteguia ha citado un poema de Estellès. «Enyore un temps que no és vingut encara com un passat d’accelerada lluita, de combatius balcons i d’estendards, irat de punys, pacífic de corbelles», ha escrito.

No es la única crítica que ha recibido porque el presidente del GOB, Amadeu Corbera, también ha hecho un tuit en contra de esta mención. «Qué manera de insultar a Estellés y a los valencianos, presidenta Francina Armegol. De récord. Qué vergüenza», ha escrito en Twitter. "Yo diría que Vicent Andrés Estellés no escribió «allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble» para una jura de los Borbones, pero yo qué sé, Francina...", ha escrito el historiador, divulgador y editor Vicent Baydal.



Varios han sido los comentarios en Twitter en los que se reprocha a la presidenta que haya recurrido precisamente a este poeta en la jura de la Constitución de la heredera de la Corona, pero también ha tenido apoyos, como el del expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. «Escuchar hoy los versos de Vicent Andrés Estellés en el Congreso de los Diputados ayuda a entender mejor la esencia de este país diverso. Gracias, Francina», ha puesto.