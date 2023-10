Generación Leonor: ocho jóvenes mallorquines opinan sobre la Princesa en su 18 cumpleaños

Este martes es un día marcado en rojo en el calendario de la familia real española. La princesa Leonor de Borbón cumple 18 años, su mayoría de edad, momento en el que jurará la Constitución, al igual que hizo su padre, el rey de España Felipe VI, hace 37 años. Por este motivo, Última Hora ha salido a la calle para conocer qué piensan y qué saben los jóvenes de Mallorca de la futura reina de España, así como su opinión sobre la institución monárquica. ¿La princesa es una desconocida para esta generación que serán adultos activos cuando Leonor reine? ¿Creen que la monarquía debería continuar?

Alejandro Pujol, de 21 años, cree que «lo que necesita Leonor es comunicarse con los de su generación de la forma en la que lo hacemos nosotros. Yo le recomendaría que se abriera una cuenta de Tik Tok. Le aseguro que muchos querríamos saber qué piensa y, para los más jóvenes, es un medio de comunicación más». Sobre el futuro de la Familia Real española, Pujol tiene sus dudas de que «la sociedad española y la clase política estén preparados para un cambio de estas características».

Por su parte, Aroa Martínez, de 19 años, asegura que «no estoy en contra de la Familia Real, pero si me preguntas, no tengo ni idea de a qué dedican en su día a día», explica esta joven, que apunta que lo único que sabe de la princesa Leonor es que «estudió el bachillerato en Reino Unido y que ahora está en la Academia Militar de Zaragoza. ¿Tengo que saber algo más?», se pregunta. Mientras que África Pinto, de la misma edad que la princesa, señala que «la conozco más o menos. Sé que es la hija del Rey, que pertenece a la Familia Real y que, en un futuro, será la reina. Mira, eso me gusta, que una mujer vaya ser reina, que eso escasea». Sobre la institución monárquica, Pinto tiene sus dudas: «Francia e Italia son repúblicas, y no funcionan mal. ¿Por qué no damos ese paso?».

Lucía Varela, también de 18 años, argumenta que «no sabemos nada de ella. Tenemos la misma edad y la he visto crecer en televisión, pero qué piensa de las inquietudes que tenemos los que nacimos el mismo año que ella. Es una gran incógnita. Estaría bien saber qué piensa de las cosas que nos preocupan a los demás». En este sentido, María Prados (21 años) dice que «no encuentro necesaria la institución monárquica. ¿Por qué nos gastamos tanto dinero en una sola familia cuando hay tantas necesidades sociales que cubrir en este país?, se pregunta esta estudiante.

Neus Martínez (21 años) asegura tajante que «no soy monárquica. Quizá si supiera algo más de ella, me interesaría por la Familia Real, pero, a día de hoy, solo he visto a la princesa en redes sociales y en algunos vídeos contados en la tele. ¿Cómo voy a saber a qué se ha dedicado todos estos años con semejante material?, argumenta esta mallorquina. Pedro Henrique (21 años), por su parte, señala «me da vergüenza decirlo, pero confundo a Leonor con su hermana pequeña. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la que se está preparando ahora para ser reina y está en la Academia Militar de Zaragoza?». De la Familia Real, solo sabe lo que se ve en el ‘faranduleo monárquico’. «Si de verdad quiere reinar, tendría que acercarse a nosotros, a los de su edad».

Finalmente, Miquel García, de 21 años, confiesa que «no sé absolutamente nada de la hija de los Reyes. ¿Hoy cumple 18 años? Primera noticia. La verdad es que la monarquía nos queda muy lejos a los jóvenes. Creo que nos parece a todos una institución anquilosada. ¿Va a ser reina? Vale. Yo tengo otra pregunta: ¿Para qué sirve un rey?