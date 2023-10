La calle opina sobre la investidura de Sánchez: «Lo tiene ya todo pactado»

¿Gobierno o elecciones? Tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, Felipe VI ha encargado esta vez a Pedro Sánchez intentar formar Gobierno. La tarea es difícil: necesitaría aglutinar el 'sí' de tan distintas formaciones como Podemos, Junts, ERC, Bildu o PNV. De no lograrlo, el escenario de repetición electoral cobraría peso. Ante tal contexto, los pronósticos de los ciudadanos se muestran divididos, entre los que auguran un gobierno en breves y los que no ven posible tantos 'síes' en un escenario, hoy por hoy, de bloqueo.

«Mira, no sé qué va a pasar, pero precisamente lo que no quiero es que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente», opina con firmeza Raquel Torres. Argumenta que «el país ha ido a peor en los últimos cuatro años» hasta el punto de que «ahora la gente no vive, sobrevive». Por tal motivo, en enero emigrará a Suiza, «y si al final Pedro Sánchez consigue los apoyos, te digo yo que no vuelvo a este país», advierte, dada la precariedad que, asegura, «promueve el socialismo».

La de Torres es solo una de la multitud de posturas. Preguntados, cada uno tiene sus propias quinielas con respecto al futuro político del país. Mara Vadell, por ejemplo, la misma investidura la ve como «una oportunidad para intentar volver al diálogo y a los consensos, como con los independentistas catalanes. Ahora se necesitan los unos a los otros. Creo que ya está todo pactado y espero que les vaya bien», declara y desea que esto ponga fin «al ambiente de crispación» que ha ido haciéndose en los últimos tiempos con el Hemiciclo. En la misma línea, Bernat Morell confía en la investidura de Sánchez y reprocha que «se haya perdido el tiempo» con Feijóo, pues «esa investidura sí que se sabía que estaba abocada al fracaso, al menos ahora hay más opciones».

Escepticismo

Carlo Bertrán es de los más escépticos: «La situación del estado Español está totalmente enrocada y no tiene salida alguna». No cree que Sánchez consiga los apoyos necesarios para formar Gobierno y mantiene que «estamos abocados a una repetición electoral». De darse el caso ya tiene claro que cambiaría su voto con respecto a los anteriores comicios, con tal de desbloquear el escenario del Congreso. «Esto que estamos viviendo me provoca un poco de dejà vu, como lo que pasó en 2019, cuando tuvimos que volver a votar», recuerda Sandra López. «Desde que se rompió el bipartidismo, el voto está cada vez más fragmentado y formar un Gobierno sólido parece misión imposible». Critica que la falta de diálogo entre la clase política y exige «que los políticos hagan su trabajo, que es ponerse de acuerdo por el bien del país. Aquí cada uno mira por sus intereses particulares, y así vamos».

«Yo soy de izquierdas, desde siempre, pero creo que si se repiten las elecciones no volveré a votar a Pedro Sánchez», expresa Nuria, una joven mallorquina de 34 años. «Lo tiene pactado todo ya con los independentistas y no me gusta que se les de carta blanca solo para que el PSOE vuelva a gobernar. No todo vale». Aunque aún no lo tiene claro, asegura que votaría por otras formaciones que considera «más fiables» que los socialistas. Volviendo a la pregunta ¿gobierno o elecciones? escuchado un recopilatorio de opiniones de vecinos de la isla, ni en el Congreso ni a pie de calle hay consenso al respecto. Las próximas semanas dirán si el país empieza una nueva legislatura o repite comicios.