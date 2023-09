Los grupos de la oposición en el Ajuntament de Godella (València) han pedido la dimisión del concejal de Agricultura, Servicios Sociales y Fiestas, Vicente Estellés (PP), por espetarle a la concejala de Cuidem Godella Irene Ferré en una comisión municipal: «Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío».

Según un comunicado conjunto de Cuidem Godella, PSOE y Compromís, los hechos se produjeron el pasado 21 de septiembre durante la comisión informativa de Urbanismo y servicios municipales y sociales, en la que debatían sobre la idoneidad de una actividad en el municipio dirigida a adolescentes.

La edil de Cuidem Godella consideró que no era adecuada y la presidenta de la comisión, Cristina Sarasqueta (PP), le respondió que debía tener la mente más abierta, a lo que Ferré le señaló que consideraba que tenía la mente más abierta que muchos de los miembros de la sala. «Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío», le dijo entonces el edil del PP Vicente Estellés, expone el comunicado de la oposición, que asegura que ese concejal tiene un «largo historial de improperios, comentarios fuera de lugar, racistas y sexistas» y que sus «malas formas» han llevado a llamarle al orden en comisiones y algún pleno.

Aseguran que su «comportamiento reprobable» ha sido «especialmente intenso» contra la concejala de Cuidem y consideran que su comportamiento no es propio de un representante público y no es «digno» de representar a Godella, por lo que exigen su dimisión inmediata, tras disculparse públicamente. «Su condición de concejal en el gobierno asediando a otra edil evidencia su total falta de respeto hacia las mujeres», sostienen los tres grupos de la oposición, que consideran que si no dimite debe ser destituido, y reclaman también una disculpa pública al edil de Vox Carlos Villanueva por reírse del comentario de Estellés.

El PP ha señalado en un comunicado que Estellés, «en tono genérico pero nunca personalizado», hizo en esa comisión tras la intervención de la edil de Cuidem Godella un comentario «desafortunado, que en ningún caso iba dirigido hacia Irene Ferré ni ningún otro miembro del Consistorio» presente en la comisión. Los populares lamentan que Godella sea noticia «por este desafortunado incidente fruto de un comentario inoportuno emitido sin intención de ofender» y muestra su «compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y el rechazo absoluto a cualquier manifestación sexista», así como su respeto hacia todos los concejales.

El Ayuntamiento de Godella, que dirigen el PP y Vox, ha emitido un comunicado en el que expresa su «defensa absoluta y sin reticencias de la igualdad entre hombres y mujeres» en relación con estos hechos y rechaza «cualquier actitud, declaración o acción que vulnere los derechos fundamentales de cualquier persona».

Según afirma, el Consistorio y todas las personas que lo conforman respaldan «la igualdad efectiva» y rechazan «rotundamente cualquier manifestación sexista que pueda vulnerar los principios básicos de convivencia». «Godella apuesta de forma decidida desde hace años por impulsar políticas de igualdad que creen una sociedad más justa e igualitaria en la que no tengan cabida actitudes, manifestaciones o acciones que no representan, en ningún caso, el sentir del municipio y del conjunto de sus habitantes», señala el comunicado del ayuntamiento.