El impulsor de la entidad que se creó para apoyar a las víctimas del 17A, Robert Manrique, ha celebrado el preacuerdo entre PSOE y JxCat para constituir una comisión de investigación sobre los atentados, que no debe servir «para tirarse las culpas unos a otros» sino para detectar errores y corregirlos.

PSOE y JxCat han alcanzado un principio de acuerdo para la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso que prevé impulsar el uso del catalán en la cámara, reactivar la comisión de investigación sobre las 'cloacas' del Estado y crear una nueva comisión de investigación sobre los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 17A, de los que hoy se cumple el sexto aniversario.

Tras el acto de homenaje institucional a las víctimas celebrado este jueves en Barcelona, Manrique, que después del 17A impulsó la creación de la ya disuelta Unidad de Atención y Valoración de los Afectados por el Terrorismo (UAVAT), ha destacado que una de las reclamaciones de la entidad y de las víctimas durante los últimos seis años ha sido que se constituyera en el Congreso una Comisión de Investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Manrique ha recordado que el Parlament de Cataluña celebró una comisión de investigación, aunque las autoridades del Gobierno que fueron citadas no comparecieron alegando que se trataba de una cámara de un «rango menor», por lo que considera positivo que ahora se haga en el Congreso.

En este sentido, ha recordado que el Congreso ha rechazado hasta el momento por mayoría todas las propuestas para crear esta comisión de investigación, por lo que España es el único país de Europa, ha denunciado, que ha sufrido un atentado yihadista y no lo ha investigado en su Congreso. «No se trata de tirarse las culpas unos a otros y de utilizar políticamente los errores, sino de estudiar qué falló para que no vuelva a pasar y no se vuelvan a repetir los errores», ha indicado.