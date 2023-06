Este jueves entra en vigor la Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, restringirá las llamadas comerciales a números aleatorios de usuarios. La secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González, ha defendido la medida afirmando que esta norma «ha sido una ley fundamental dentro de un paquete de reformas que el Gobierno de España ha hecho para modernizar la economía pero, sobre todo, para facilitar la vida a los españoles, a la gran mayoría de los españoles».

La secretaria de Estado se ha centrado en el artículo 66.1b de la ley que prohíbe las llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria sin el consentimiento previo del usuario, sin que este tenga que solicitar la inclusión de su número en una lista como ocurría hasta ahora. «Lo que estamos garantizando es que si no has dado un consentimiento expreso o tienes una relación comercial con una empresa», ha enfatizado González, «no te puedan llamar directamente». En caso de seguir recibiendo este tipo de llamadas el usuario puede denunciar los hechos por vía telemática ante la Agencia Española de Protección de Datos, que a su vez, si se dan las condiciones abrirá un expediente sancionador a la empresa de la que procedan las llamadas. «La realidad es que hoy ya no te puede llamar un operador con el que no tengas una relación contractual, o la hayas tenido durante el último año», ha indicado la secretaria de Estado.

La ley recoge algunos supuestos en los que se permite la realización de este tipo de llamadas dentro de los que se entiende como interés legítimo. Algunos de estos casos son empresas con las que el usuario haya mantenido una relación comercial en el pasado año y sólo para comunicar ofertas de servicios relacionadas con el tipo de contrato que se había establecido previamente. Adicionalmente, estas llamadas tendrán que ser grabadas de forma obligatoria y se recoge la capacidad del usuario a negarse a recibir este tipo de llamadas e incluso revocar el consentimiento expreso a recibir este tipo de comunicaciones y que el usuario otorga habitualmente al firmar un contrato. La secretaria de Estado ha puntualizado también que esta norma afectará a todas las llamadas que reciban usuarios en territorio español aunque la llamada proceda de fuera del territorio nacional. «Damos un salto de mejora», ha indicado, «teníamos que dar un paso como hemos hecho con esta ley y como hemos hecho con otras tantas cosas».