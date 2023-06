El ministro de Sanidad, José Miñones, ha recordado este lunes que las mascarillas continúan de uso obligatorio en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios pese a que el viernes pasado su retirada con carácter general --todavía se mantendrán en espacios vulnerables, como las zonas de Oncología-- recibió 'luz verde' del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Y es que todavía falta que esta medida, que va en medio de un decreto anticrisis contra la covid, sea aprobada por un Consejo de Ministros para el cual todavía no hay fecha. Será, ha dicho Miñones, «tan pronto sea posible».

El ministro ha visitado este lunes, en compañía del conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña, la Fundación Galega de Medicina Xenómica, situada en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Así, a preguntas de los medios, José Miñones ha evitado dar una fecha concreta para el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en estos ámbitos: «Cuando digo una fecha, después vamos a estar pendientes de esa fecha y, si no se cumple esa fecha, estaría incumpliendo lo que estoy diciendo hoy». En todo caso, ya ha confirmado que no será en el Consejo de Ministros de esta semana porque el decreto por el que se reunió el viernes el CISNS --una vez lo avalaron los expertos-- no incluía solo esta cuestión, sino que «es todo un decreto de crisis sanitaria» que aún tiene que «pasar los trámites administrativos correspondientes».

«Esperamos que sea lo antes posible», ha agregado. Dicho esto, el ministro ha matizado que las mascarillas seguirán siendo de «uso recomendatorio» y con «autorresponsabilidad» por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, que «aquellos que tengan síntomas, lógicamente, se pongan las mascarillas» y que tengan en cuenta que «sigue estando presente el virus».