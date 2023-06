La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado que el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, prorrogará el decreto anticrisis, el cual mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas al transporte público.

«La rebaja del IVA de los alimentos básicos y el apoyo al transporte público son dos medidas que vamos a mantener», ha asegurado este lunes la también titular de Transformación Digital en una entrevista en RNE, ya que, ha argumentado, los precios de los alimentos «se mantienen por encima de lo razonable».

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el real decreto ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, toda vez que las Cortes se encuentran disueltas por el adelanto electoral. Calviño también ha apuntado que las medidas de ayuda serán cada vez más «quirúrgicas», de ahí la eliminación a finales de 2022 de las ayudas generales al combustible, ha señalado. Asimismo, la vicepresidenta ha descartado extender la rebaja del IVA a la carne y el pescado, aduciendo que lo «conveniente» es seguir con las medidas actuales y que, además, «uno de los precios que ha bajado ha sido el del pescado».

De esta manera, se mantendrá la eliminación del IVA para alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) y la rebaja del 10 al 5 % para los aceites y la pasta. Igualmente continuará, tal y como estaba previsto, la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia, así como de la financiación del 30 % del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y municipales que lo complementen hasta el 50 %.

Preguntada sobre la propuesta de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de un bono hipotecario, Calviño ha indicado que «la solución no puede ser dar dinero público para subvencionar a los bancos», en tanto que «es lo que hizo el PP», y ha defendido que «las medidas de apoyo a los ciudadanos las paguen los bancos».

La titular de Asuntos Económicos ha recordado que esta semana, el jueves, se reunirá con las patronales bancarias para evaluar los distintos códigos de buenas prácticas, y ha adelantado que plantearán «varias cuestiones y quejas de los usuarios» para «seguir avanzando».

Sobre las medidas de alivio hipotecario, Calviño ha asegurado que «tienen recorrido» porque se seguirán revisando hipotecas al alza, aunque ha valorado que la buena marcha del empleo y la economía puede ser una de las razones detrás de que el número de ciudadanos que se acogen al código no esté siendo muy elevado. Con todo, ha afirmado que el Gobierno quiere asegurarse de que el código «cubra a todos los que lo necesitan», así como saber «si se están denegando solicitudes o si son los propios ciudadanos los que no lo solicitan porque no lo necesitan o lo consideran perjudicial».