El abogado Manuel Prieto, que ejerce la defensa del maquinista Francisco Garzón, uno de los dos acusados en el juicio por el accidente del tren Alvia, subraya que el fiscal «ha descolocado» este martes a las distintas partes presentes en el proceso «de una forma muy inédita», al dar un vuelco a sus conclusiones definitivas y retirar los cargos que atribuía al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

Prieto considera «sorprendente» este cambio e ironiza con que el representante del Ministerio Público «debe haber visto otro juicio», puesto que «90 acusaciones han mantenido la imputación sobre la responsabilidad penal del señor Cortabitarte». En este sentido, ha criticado que lo haya hecho, el cambio, «inventándose que había un análisis» de riesgos de la línea que «Adif ha negado durante todo el proceso».

En cualquier caso, ha apelado a la sesión de este miércoles, cuando el fiscal, Mario Piñeiro, deberá exponer su informe con argumentaciones sobre su decisión. «A lo mejor las 90 van en sentido contrario por la autopista, o uno va en sentido contrario por la autopista», ha proseguido el letrado de Garzón, antes de incidir que «no tiene mucho sentido» lo escuchado este martes. En esta línea, ha recalcado que «no ha habido ninguna prueba en todo el juicio que no haya acusado al señor Cortabitarte» y «todos los peritos judiciales han dicho» que «no hay análisis de riesgo».

«Podrá decir que no sabe si el señor Cortabitarte era responsable o no, pero hombre... la responsabilidad de Adif en la línea parece que es evidente», ha remarcado. En este punto, ha afirmado no saber «lo que ha pasado» para el cambio de rumbo de la Fiscalía. «A mí a veces, cuando dicen que el Ministerio Fiscal está para hacer justicia conforme a la legalidad... pues no sé si eso se cumple muchas veces, pero debería cumplirse», ha advertido.

A mayores, ha indicado que también espera que este miércoles el fiscal argumente «por qué mantiene la acusación a Garzón, en qué y por qué no ha considerado que exista algún atenuante, salvo que haya esperado por cuestiones procesales a que la defensa lo planteara». «Pues ya lo hemos planteado, que creemos que hay cuatro atenuantes clarísimas», ha apostillado Manuel Prieto. Respecto a esto, ha añadido que confía también en que, en los informes, «más acusaciones vayan admitiendo» estas atenuantes, «o no oponiéndose a que esto exista».

Horas antes, justo cuando el fiscal dio a conocer esa modificación en su acusación, el secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios (Semaf), Diego Martín Fernández, presente en la Cidade da Cultura con motivo del juicio, ha expresado su «asombro» y la «decepción» entre el colectivo, que este martes ha arropado al maquinista.

«No está probado el hecho de que se haya hecho el análisis de riesgos correspondiente de la infraestructura (...) Estamos realmente asombrados y decepcionados con la decisión», ha resaltado. De hecho, sus compañeros consideran a Francisco Garzón una «víctima más», pues en «la operación ferroviaria todos los maquinistas» lo son -«víctimas»- de «las decisiones que toman los responsables sobre la infraestructura». «Nosotros no decidimos las condiciones», ha justificado.