La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que los republicanos siguen negociando sobre la reforma del delito de malversación y ha garantizado en ese sentido que la propuesta de su partido no beneficiaría al caso Kitchen ni al del expresidente andaluz José Antonio Griñán. «Trabajaremos hasta el último para conseguir la mejor reforma del Código Penal, que permita blindar derechos y evite la persecución política», ha afirmado en rueda de prensa en la sede republicana Vilalta, que ha defendido las enmiendas presentadas por ERC para regresar al «escenario previo» a la reforma del PP de 2015.

La dirigente ha dejado claro que cualquier modificación será «absolutamente contundente en la persecución de la corrupción» y, con el asesoramiento de juristas, asegurar que «no haya un efecto no deseado de lo que se quiere perseguir». En ese sentido, ha dicho que ERC está «convencida» de que la reforma que plantea no beneficiaría al caso Kitchen o al exdirigente socialista Griñán, que en ese caso «ya fue condenado con el código penal anterior a 2015». Y, sobre el caso Kitchen, ha recordado que «aún se está investigando» y que la malversación «es uno de los delitos que se persiguen, pero se han cometido otros delitos que estarían recogidos en el Código Penal. No podría quedar impune de ninguna de las maneras y seguiría pudiendo ser perseguido, estamos convencidos».

Vilalta ha sido preguntada sobre la propuesta del PSOE que añadiría un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal.

La dirigente republicana no ha querido descartar que ERC acepte esa propuesta, insistiendo continuamente en que en el referéndum del 1 de octubre «no hubo ningún tipo de malversación o uso fraudulento de recursos públicos, como el propio exministro de Hacienda Cristóbal Montoro verbalizó en su momento». Repreguntada sobre la propuesta del PSOE, Vilalta se ha limitado a repetir que ERC trabaja y negocia para «mejorar» el Código Penal «hasta el último minuto», para combatir la corrupción y para evitar «la persecución de la disidencia política de forma arbitraria». Y ha apuntado que ERC no dará por cerrada la carpeta de la desjudicialización con estas posibles reformas del Código Penal, ya que el objetivo final sigue siendo la «amnistía».