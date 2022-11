Feijóo pide retirar los vehículos de más de 10 años de la carretera

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «error» que el Gobierno esté «impulsando exclusivamente el vehículo eléctrico» y ha solicitado un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la automoción tras el «fracaso» del actual, ya que el 70% de las ayudas no están adjudicadas. Feijóo, que ha inaugurado la segunda edición de expoGanvam, Congreso anual de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM) que se celebra en IFEMA, ha lanzado esta crítica un día después de que se haya confirmado que la ministra Reyes Maroto, encargada de pilotar el Perte, será la candidata a la Alcaldía de Madrid. Fue este lunes cuando la titular de Industria, Comercio y Turismo formalizó el anuncio de su candidatura en la I Jornada de Turismo. Allí aseguró que se dejará la piel en esta carrera y subrayó que la capital sufre problemas de desigualdad, limpieza, de falta de servicios públicos y de acceso a la vivienda. Además, atacó a su rival, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, quien, a su entender, está «al servicio de Génova».

En su intervención, Feijóo ha afirmado que la crisis económica «que ha sobrevenido a la pandemia es más profunda» de la que los Gobiernos advirtieron y están «en una situación crítica en algunos sectores», como el de la automoción. Tras lamentar la «intensa» caída de ventas, Feijóo ha afirmado que éste es un sector clave de la economía española y hay que «priorizar fondos europeos y políticas industriales». En este punto, ha indicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe escuchar al sector de la automoción porque las medidas del Gobierno tienen «mucho sesgo ideológico» y «poco tecnológico». Feijóo, que ha subrayado que España está a la cola de Europa en la recuperación del PIB prepandemia y en ejecución de los fondos europeos, ha calificado de «grave error» que las actividades de venta y reparación de automóviles queden fuera del Perte de la automoción. "Este Perte nació mal porque el Gobierno anunció beneficiarios del Perte antes de convocarse las ayudas y, al final, se puso en cuestión la libre concurrencia y se tardaron más de seis meses desde que se anuncia el Perte hasta que se publican las bases del mismo", ha relatado.

En este sentido, ha resaltado que año y medio después de iniciar la resolución definitiva «se ha constatado su fracaso» porque el 70% de ayudas del Perte no están adjudicadas, de forma que de los 24.000 millones previstos solo se han movilizado unos 2.200 millones. A su entender, se trata de un «grave fracaso» y se necesita "un nuevo Perte de la automoción, que se convoque con transparencia, que se trabaje en la libre concurrencia y se garantice la eficacia del destino de ese Perte". «El problema es que este fracaso supone una piedra más en el camino para miles de empresas y trabajadores», ha aseverado.

Feijóo ha insistido en que todavía se está a tiempo de convocar un nuevo Perte en la automoción y ha apostado por incluir a los vendedores y reparadores de vehículos, que aglutinan a más de 20.000 empresas, tras el «error» cometido por el Ejecutivo al excluirles. Además, ha criticado que el Gobierno "se está empeñando en vender vehículos eléctricos y no en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14 y 15 años" porque esos son más contaminantes y hay que retirarlos para hacer «la transición de forma ordenada». El líder del PP ha recalcado que el Gobierno debería abandonar su «intransigencia energética» por empeñarse en promocionar vehículos eléctricos a los que los consumidores no pueden acceder y para los que no hay suficientes electrolineras. Es más, ha dicho que el Ejecutivo «ha decidido acabar con muchas de las fuentes de energía que funcionaban» y ahora tienen «energías incompatibles con la mayoría de las industrias».

El líder del PP ha apostado por reformular los fondos europeos ante el «fracaso» del proceso y rebajar impuestos de manera temporal para recuperar el poder adquisitivo, máxime cuando el Gobierno está teniendo una «recaudación récord». Así, ha defendido rebajar la fiscalidad asociada al incremento del impuesto matriculación, solicitar la moratoria de las medidas del comité de expertos en fiscalidad verdad que incrementan la carga fiscal sobre los combustibles y valorar rebajar el impuesto especial de hidrocarburos con una moratoria de aplicación mientras se mantenga «esta profunda crisis energética». El presidente del PP ha critica que el Ejecutivo haya solicitado el tercer envío de ayudas cuando todavía no ha sido capaz de poner en marcha la plataforma informática para controlarlas y la AIReF estima que se repetirá el fracaso de 2021. Feijóo ha ejemplifica el bajo nivel de ejecución de las ayudas europeas en que, mientras España no superará este año los 10.000 millones, Italia llegará a los 21.000 millones de euros, más del doble que nuestro país. "Si el Gobierno no acomete nuestras propuestas, al menos que escuche al sector, que representa a más de 42.000 pymes y 35.000 autónomos, y que genera 350.000 empleos directos", ha finalizado el jefe de la oposición.